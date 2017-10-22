DHA YURT;IRAK ORDUSU: PEŞMERGE  KÖPRÜYÜ BÖYLE UÇURDU

Irak Ordusu, havaya uçurulduğu belirtilen Altınköprü kasabasındaki Hindistan köprüsüne ait görüntüleri yayınladı..Irak Ordusu\' nun resmi twitter hesabında Kerkük ile Erbil arasında bulunan ve Peşmerge tarafından havaya uçurulduğu belirtilen Hindistan köprüsüyle ilgili görüntü yayınlandı. Twitter hesabında görüntülerin Hindistan köprüsüne ait olduğu ve Barzani peşmergeleri tarafından havaya uçurulduğu belirtildi.

Peşmerge yetkilileri ise, patlatılan köprünün askeri geçişlerin önlenmesi amacıyla sadece bir kısmının havaya uçurulduğunu tarihi köprüye bütünüyle zarar verilmediğini şartların normalleşmesinden sonra köprünün tekrar onarılacağını söyledi.

Patlatılan köprü kesinlikle tarihi Altınköprü köprü değil\" denildi.

Köprü, 1980 yılında İran Irak savaşı sırasında Saddam Hüseyin tarafından Hindistan\' dan getirilen bir mühendis tarafından yapıldığı için ismi Hindistan köprüsü olarak geçiyor. Altınköprü\' de eski ve tarihi olan ve birbirine bağlantılı iki köprü daha bulunuyor. Bunlarda Tezihine ve Orta mahallelerinde yeralıyor..

Görüntü Dökümü

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-Hindistan köprüsünün havaya uçurulma anı (Sosyal Medya görüntüsü)

İrfan SAPMAZ-Felat BOZARSLAN -KERKÜK-ERBİL(IRAK)DHA

