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DHA YURT;İNEBOLU'DA ÖĞRENCİ SERVİSİYLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 18 YARALI

KASTAMONU-İnebolu Karayolu'nda öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 16'sı öğrenci toplam 18 kişi yaralandı

08 Mart 2018 14:20

KASTAMONU-İnebolu Karayolu\'nda öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 16\'sı öğrenci toplam 18 kişi yaralandı.
Kaza, bu sabah Küre ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı Kayadibi köyünden aldığı öğrenciler ile birlikte ilçe merkezine gelen Ahmet Uçar (51) idaresindeki 37 EP 949 plakalı öğrenci servis minibüsü karşı yönden gelen Mete Tunoğlu (41) idaresindeki 78 SF 518 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki sürücü ile birlikte, öğrenci servisinde bulunan 16 öğrenci yaralandı. Kaza sonrasında bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar Küre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan sürücüler Ahmet Uçar ve Mete Tunoğlu ile birlikte 3 öğrenci Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralıların sağlık durumlarının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü
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-Kaza yerinden görüntü
-Araçlardan görüntü
-Detay


Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU,(KASTAMONU),(DHA)-
 

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