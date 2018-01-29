DHA YURT;(GENİŞ HABER)TERÖRİSTLER BURSEYA'YI MAYIN TARLASINA ÇEVİRMİŞ

KORGENERAL TEMEL’DEN İNCELEME

TÜRK Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçlerinin dün özgürlmeştirdiği Burseya Dağı’nın her tarafında tuzaklanmış patlayıcı ve mayın döşendiği ortaya çıktı. Güvenlik güçleri teröristlerden arındırılan kuleler, tüneller ve çevresindeki bölgede patlayıcı imhasına başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Afrin kentinde bulunan ve sınır hattında tehdit oluşturan terör örgütlerinden arındırılması için 10 gün önce Zeytin Dalı Harekatı’nı başlattı. Harekat kapsamında harekete geçen TSK ve ÖSO güçleri, dün sabah başlattıkları çatışmaların ardından Burseya Dağı’nı PYD’den temizledi. Kilis ve Azez’i hedef alan havan ve roket saldırılarının yapıldığı ve kaleyi andıran dağın ortasındaki bölge havadan ve karadan bombalandıktan sonra çıkan çatışmalarda teröristlerin etkisiz hale getirilmesiyle özgürleştirildi. Kaleyi andıran ve etrafında yarım metre kalınlıkta örülmüş olan kuleler bulunan bölgenin altında ise betonarme kuyu sistemi tüneller inşa edildiği belirlendi. Bir metre genişliğindeki tünelin alt katında ise koğuş sistemi bulunduğu teröristlerin barınma ve uyuma ihtiyaçlarını burada giderdiği saptandı. Harabeye dönen bölgede belirlenen tünellerin labirent gibi birbirine bağlı olduğu ve bazılarının ucunun dün yine ÖSO kontrolüne geçen Kastel Cindo Köyüne bağlı olduğu ortaya çıktı.

Özgürleştirilmesinin ardından kulelerine Türk bayrağı dikilen bölgede bu sabah güvenlik güçlerince arama tarama çalışması başlatıldı. Gece boyunca kulelerin bulunduğu bölgedeki mayınları ve tuzaklanmış patlayıcıları temizleyen timler, bu sabah kulelerin bulunduğu bölge ve çevresinde yeniden çalışma başlattı. Dedektör ve eğitimli köpek ile yapılan aramada bölgede çok sayıda mayın ve el yapımı patlayıcı bulunduğu belirlendi. Patlayıcılar kontrollü şekilde gömülü olduğu yerden çıkarılırken, çıkarılamayacak durumda olanların ise çevredeki asker ve ÖSO güçlerinin yoğunluğundan dolayı gece kontrollü şekilde imha edileceği öğrenildi.

Öte yandan özgürleştirilen dağın hakim noktasında konuşlanan TSK unsurlarına bugün zırhlı araç ve personel takviyesi yapıldı. Askerler daha önce terör örgütü PYD’lilerin bulunduğu bölgede gözetleme faaliyeti ile olası saldırıları da engellemek için teyakkuz durumunda bulunuyor.

KORGENERAL TEMEL’DEN İNCELEME

Dün teröristlerden arındırılarak özgürleştirilen Burseya Dağı’nda askerlerin üslendiği bölgeye öğle saatlerinde Zeytin Dalı Harekatı’nı komuta eden isim olarak bilinen 2’nci Ordu Komutanı Korganeral İsmail Metin Temel ziyaret etti. Beraberinde askeri yetkililer ile Burseya Dağı’na gelen Temel, yaklaşık yarım saat bölgede inceleme yaptı ve askerlerden yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

BURSEYA’YA DEV BAYRAK DİKİLECEK

PYD’li teröristlerden alınarak özgürleştirilen ve dün kulelerine Türk bayrağı asılan Burseya Dağı’na yeni bir bayrak dikilmesi için de çalışma başlatıldı. Burseya Dağı’nda askerlerin zırhlı araçlarla konuşlandığı bölgeye öğle saatlerinde bayrak direği getirildi. Direğin zemin çalışmasının tamamlanacağı alana yerleştirileceği ve daha sonra hem Afrin, hem de Azez’den görülecek ebatlara sahip Türkiye bayrağının yarın veya Çarşamba günü törenle göndere çekileceği bildirildi.

BAFELYUN’DA ÖZGÜRLEŞTİRİLECEK

Burseya Dağı’na birkaç kilometre uzaklıkta Afrin’in batısındaki Bafelyun Tepesi de TSK tarafından obüs ve çok namlulu roketetarlar ile ateş altına alındı. Gece aralıklarla devam eden atışlar, gün içerisinde de zaman zaman devam etti. Güvenlik güçleri, Burseya Dağı bölgesindeki patlayıcı tarama ve imhasının yanı sıra Bafelyun Tepesinin de kısa sürede teröristlerden arındırılacağını bildirdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Hasan KIRMIZITAŞ/AZEZ (Suriye), (DHA) -

