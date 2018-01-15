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DHA YURT:(GENİŞ HABERİ)IRAK SINIRINDAN SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Irak sınırına geçen yıl getirilerek 172'nci Zırhlı Tugay Komutanlığının, "Şehit Ercüment Türkmen Kışlası"na konuşlanan zırhlı askeri araçlar, bugün Suriye sınırında yaşanan gelişmeler nedeniyle TIR'lara yüklenerek bi

15 Ocak 2018 13:33

ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Irak sınırına geçen yıl getirilerek 172\'nci Zırhlı Tugay Komutanlığının, \"Şehit Ercüment Türkmen Kışlası\"na konuşlanan zırhlı askeri araçlar, bugün Suriye sınırında yaşanan gelişmeler nedeniyle TIR\'lara yüklenerek bir kısmı Hatay\'a doğru gönderildi.15 Temmuz darbe girişiminden sonra Çankırı\'da bulunan 28\'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına ait Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı (GZPT) ve Zırhlı Personel Taşıyıcılar (ZPT) ile çok sayıda tank yüklü TIR, geçen yıl Irak sınırında bulunan Silopi ilçesine getirilerek 172\'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı \"Şehit Ercüment Türkmen Kışlası\" na konuşlandırılmıştı. Türkiye-Suriye sınırının Afrin bölgesinde yaşanan gelişmeler nedeniyle dün çok sayıda boş TIR tarihi İpek yolu üzerinden Silopi ilçesine gönderildi. Silopi ilçesine getirilen TIR\'lar ile bugün sabah saatlarinde zırhlı personel taşıyıcıların bir kısmı yüklenerek Silopi\'den Gaziantep ve Hatay tarafına gönderildi.

Görüntü Dökümü
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-Askeri TIR’ların geçişi
-TIR’ların boş dorsesi
-Tank yüklü TIR\'ların Silopi\'den ayrılması
-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Halil COŞKUN-Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)-

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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