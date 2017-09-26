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DHA YURT;GELİBOLU'DA SU BASKINI; 4 KİŞİLİK AİLE MAHSUR KALDI

 ÇANAKKALE'nin Gelibolu İlçesi'nde, aşırı yağmur yüzünden 4 evde su baskını oldu

26 Eylül 2017 13:49

 ÇANAKKALE\'nin Gelibolu İlçesi\'nde, aşırı yağmur yüzünden 4 evde su baskını oldu. Baskından olumsuz etkilenen evlerin birinde yaşayan 4 kişilik aile, mahsur kaldı. Gelibolu İlçesi\'ne bağlı Yeniköy Köyü Bahçelievler Mevkii\'nde, aşırı yağmur nedeniyle görülen su baskınından 4 ev etkilendi. Dere yatağında kalan evlerden birindeki 4 kişilik aile, etrafı yağmur sularıyla dolunca içeride mahsur kaldı. Jandarmayı arayan aile, yardım istedi. Jandarma ve AFAD ekipleri mahsur kalan aileyi kurtarmak için çalışma başlattı. Gelibolu İlçesinde yağışlar hafif şekilde devam ederken, ilçeye bağlı bazı köyler yağmurdan etkilendi.

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Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale), (DHA)

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