DHA YURT;GAZ PANİĞİNDE BAŞKA HASTANEYE SEVK EDİLEN 2 HASTA DAHA ÖLDÜ

ADANA Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde meydana gelen gaz kaçağı ardından başka hastanelere sevk edilen 25 hastadan 2 kişi daha hayatını kaybetti.

Merkez Yüreğir İlçesi\'ndeki Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi\'nde 25 Ağustos\'ta meydana gelen olayda, oksijen tedavisi ve solunum desteği alan bazı hastaların fenalaştı. Bunun üzerine buradaki hastalardan 25\'i kent içindeki başka hastanelere sevk edildi. Hastalara verilen azot gazları içerisinde hidrojen sülfür ve karbonmonoksit gazı varlığı emareleri görüldüğü bildirilirken ameliyatlar durduruldu, solunum desteği alması gereken tüm hastalar başka hastanelere sevk edildi.

ÖLÜ SAYISI 3\'E YÜKSELDİ

Tam donanımlı ambulanslarla başka hastanelere sevk edilen hastalardan mide kanseri Suriyeli 51 yaşındaki Muhammet Ecu, götürüldüğü Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi\'nde kurtarılamadı. Hastalığı sonucu öldüğü bildirilen Ecu\'nun ardından çeşitli hastalıkları bulunan

81 yaşındaki Zamir Karabıyık ile Suriyeli 51 yaşındaki Abdullah Ömer Jaber de tedavi gördüğü hastanelerde bugün sabah yaşamlarını kaybetti. Karabıyık ile Jaber\'in cenazeleri otopsi yapılmak üzene Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Zamir Karabıyık oğlu Yaşar Karabıyık, babasının Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde göz ve böbrek sorunları nedeniyle tedavi gördüğü söyledi. Karabıyık, \"Aklımıza her şey geliyor, babam gaz kacağından mı vefat etti araştırılmasını istiyoruz\" dedi.

FİRMA SORUMLUSUNA EV HAPSİ VERİLDİ

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma ise devam ederken hastaneye farklı nitelikte gaz getiren firmanın sorumlusu M.D.\'ye ev hapsi cezası verilmişti.

Görüntü Dökümü

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- Cenaze aracının gelişi

- Cenazelerin morga getirilmesi

- Cenaze yakınlarıyla Röp.

- Hastanenin dış görnütüsü

- Acil servis önündeki ambulanslar

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)

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