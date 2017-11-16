DHA YURT;FINDIK ÜRETİMİNDE YENİ MODEL; TELEFON ÇİFTÇİLİĞİ!

Uzmanlar fındık üretiminde \'telefon çiftçiliği\' diye bir modelin geliştiğini bunun da kaliteyi ve verimliliği olumsuz etkilediğini söyledi. Fındıkta verim ve kalitenin artması için çiftçinin toprağa dokunup emek vermesi gerektiğini savunan yetkililer bu şekilde Türk fındığının dünya ile rekabet edemeyeceğini dile getirdi.

Fındık tarlaları olan insanların genelde büyük şehirlerde yaşayıp farklı işler yaptıklarını ve köylerindeki bahçelerin hasat ve bakımını konu komşuya telefonla arayarak yaptırdıklarını belirten, Fındık Üreticileri Birliği Başkan Vekili Özer Akbaşlı \" Çiftçi tarım arazinde yaşayacak, dokunacak, hissedecek ona emek verecek. Uzaktan kumanda ile çiftçilik olmaz. Bu şekilde biz dünya ile rekabet edemeyiz\" dedi.

\"UZAKTAN KUMANDA İLE TARIM OLMAZ\"

Türkiye\'de verimin artması için 96 kiloluk bir dekar başı üretimin Avrupa ve dünyayla rekabet edebilecek, 250 kiloya 300 kiloya 350 kiloya gelebilmesi için çiftçinin mutlaka alanda yaşaması gerektiğini dile getiren Akbaşlı, \"Uzaktan kumanda ile tarım olmaz. Şimdi yeni bir tarım modeli çıktı Türkiye\'de telefon çiftçiliği diye. Muhtarım sen bizim bahçenin altını temizlet gelince parasını veririm. Muhtarım sen bizim gübreyi attır Hasan\'ın oğluna ben buradan parasını yollarımla çiftçilik olmaz. Çiftçilik tarım arazinde yaşayacak, dokunacak hissedecek ona emek verecek\" diye konuştu.

\"SANATÇI ÇİFTÇİ, DOKTOR ÇİFTÇİ, POLİS MEMURU ÇİFTÇİ, YANİ HERKES ÇİFTÇİ\"

Böyle yapılan fındık tarımıyla dünya ile rekabet etmenin hayal olduğunu vurgulayan akbaşlı şunları söyledi;

\"Her şeyin uzaktan kumanda yapıldığı bir dönemde biz dünyayla rekabet edebilecek 96 kilonun 300-350 kilolara çıkacağını düşünmüyorum. Bunun bir hayal olduğunu düşünüyorum. Yüzde 90\'ımız PTT de memur senede 15 gün çiftçi. Sanatçı çiftçi, doktor çiftçi, polis memuru çiftçi, yani herkes çiftçi. Hal böyle olunca ondan bir çiftçilik beklemek, üretim arttırmasını beklemek, arttırdığı üretimde kaliteye önem vermesini beklemek ve maliyetini düşürmesini beklemek bence biraz hayalci.\"

\"TELEFONLA İŞİ YAPACAK KİŞİNİN PROFESYONEL OLMASI GEREKİYOR\"

Ferero Tarım Geliştirme Direktörü Ersin Arısoy ise telefon ile işini yaptıracaksa bile o işi yapacak kişinin daha profesyonel olmasını gerektiğini belirterek bu yönde eğitimler verdiklerini ifade etti. Arısoy, \"Biz genelde telefonla aransa bile işleri yapacak kişinin daha profesyonel olması daha teknik yaklaşıyor olması, uygulamaları doğru, uygun ve maliyeti düşük şekilde yapabilecek bir kesimin oluşturulmasını istiyoruz. Bu amaçla bu tür faaliyetleri gösterecek kişilere eğitimlerle destek verip yol göstermeye çalışıyoruz\" diye konuştu.

Hizmet sektörü oluştukça bahçelerde kalitenin de artacağını aktaran Arısoy, \"Aynı zamanda telefonla işini yaptırmaya çalışan kişiler de daha sağlıklı ve düzgün uygulamalar yapan kişilere ulaşacaklardır. Şunun da farkındayız İstanbul\'da, Ankara\'da iş hayatı olan bir kişinin kalkıp kendi arazisine gelip 10-15 dekarlık arazide fındık tarımını profesyonelce yapmasını beklemek biraz hayalcilik olur\" ifadelerini kullandı.

\"İŞİN SIRRI ÇİFTÇİMİZDE\"

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik de tüm tarafların fındık üretiminde kaliteyi yükseltmeye odaklanması gerektiğini söyledi. Menlik, \"Ama önce o bahçenin sahibi böyle bakacak. O bahçe size ait bir bahçe değil, bana ait bir bahçe de değil. O bahçenin sahibi diyecek ki ben bu bahçeden kaliteli fındık almak istiyorum. Onun bu kararı vermesinin akabinde emin olun bakanlıkta elini uzatıyor, özel sektörde elini uzatıyor. İşin sırrı çiftçimizde\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Fındık Üreticileri Birliği Başkan Vekili Özer Akbaşlı ile röp.

Ferero Tarım Geliştirme Direktörü Ersin Arısoy röp.

TGDF Genel Sekreteri İlknur Menlik röp.

Fındık bahçelerinden detay görüntüler

Fındık toplayan işçi görüntüsü

Haber:Hakan KABAHASANOĞLU-Gül KABA-Gizem KARADAĞ-İSTANBUL/DHA



