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DHA YURT:EDREMİT' TE YANGIN

BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde çıkan yangında yaklaşık 3 dönümlük bitki örtüsü yandı

24 Ağustos 2017 12:04

BALIKESİR\'in Edremit İlçesi\'nde çıkan yangında yaklaşık 3 dönümlük bitki örtüsü yandı. Ormanlık alanda çıkan yangın bir saat içinde kontrol altına alındı. Balıkesir\'in Edremit İlçesi\'nde Edremit- Kalkım yolu üzerinde bulunan Hanlar Mevki\'ndeki ormanlık alanda bitki örtüsü yandı. Yangının akşamdan bırakılan piknik ateşinden çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Orman Bölge Müdürlüğü saat 07.00\'da yangına 3 helikopter 15 arazöz 1 dozer ile müdahale etti. Yangın 1 saat içinde kontrol altına alındı. Yaklaşık 3 dönüm bitki örtüsü yandı.

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