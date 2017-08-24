DHA YURT:EDREMİT' TE YANGIN

BALIKESİR\'in Edremit İlçesi\'nde çıkan yangında yaklaşık 3 dönümlük bitki örtüsü yandı. Ormanlık alanda çıkan yangın bir saat içinde kontrol altına alındı. Balıkesir\'in Edremit İlçesi\'nde Edremit- Kalkım yolu üzerinde bulunan Hanlar Mevki\'ndeki ormanlık alanda bitki örtüsü yandı. Yangının akşamdan bırakılan piknik ateşinden çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Orman Bölge Müdürlüğü saat 07.00\'da yangına 3 helikopter 15 arazöz 1 dozer ile müdahale etti. Yangın 1 saat içinde kontrol altına alındı. Yaklaşık 3 dönüm bitki örtüsü yandı.