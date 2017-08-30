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DHA YURT;DİYARBAKIR'DA PKK'NIN PATLAYICI DEPOSU BULUNDU

DİYARBAKIR'da, Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler merkez Sur ilçesinde bulunan Dicle Nehri kenarında aldığı istihbarı çalışmalar sonucu patlayıcı yapımında kullanılan 600 kilo amonyum nitrat destekli patlayıcıyı düzeneklerini toprağa gömülü 3 varil içerisi

30 Ağustos 2017 15:52

DİYARBAKIR\'da, Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler merkez Sur ilçesinde bulunan Dicle Nehri kenarında aldığı istihbarı çalışmalar sonucu patlayıcı yapımında kullanılan 600 kilo amonyum nitrat destekli patlayıcıyı düzeneklerini toprağa gömülü 3 varil içerisinde buldu. Bomba uzmanları tarafından titizlikle incelenen 600 kiloluk patlayıcının kontrollü imhası için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Merkez Sur ilçesinde bulunan Dicle Nehri kenarında teröristlerin eylem amaçlı kullanacağı patlayıcı istihbaratı üzerine Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgede çalışma başlattı. yapılan arama sonucu bölgede 3 varil içerisinde hazırlanan ve 600 kilo amanyum nitrat ile desteklenen patlayıcı düzenekleri tespit edildi. Patlayıcıların bulunduğu bölge sabahın erken saatlerinden itibaren güvenlik çemberine alındı. Özel Harekat polisleri tarafından güvenlik çemberine alınan bölgeye zırhlı araçlar konuşlandırıldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı noktaya gelen bomba imha uzmanları özel kıyafetlerini giyerek tespit edilen noktada çalışmalarına başladı. Tespit edilen 3 varil içindeki patlayıcı titizlikle incelenirken, ayrıca zırhlı kepçede kazı çalışmalarını sürdürüyor. 200\'er kilo içerisindeki 3 varil içindeki patlayıcıların kontrollü imhası için bölgede polisin ve bomba uzmanlarının çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:
-Güvenlik önlemi alınan bölge
-Polis araçları
-Zırhlı kepçe
-Çalışmalar
-Polis ekipleri
-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Ahmet ÜN-Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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