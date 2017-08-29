DHA YURT:Diyarbakır'da PKK'dan bombalı tuzak: 2 asker yaralı

DİYARBAKIR- Batman karayolunda askeri araçların geçişi sırasında yola daha önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirildi. İki zırhlı aracın yol kenarına devrildiği terörist saldırıda 2 asker laralandı.

Hain saldırı Diyarbakır-Batman karayolundaki Çınar İlçesi\'ne bağlı kırsal kesimindeki Başaklı Mahallesi yakınlarında bugün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. 2 zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristlerin daha önce yola yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu zırhlı araçlar yol kenarına devrildi. Olay üzerine bölgeye hava ambulansı dahil olmak üzere çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk bilgilere göre patlamada 2 asker yaralandı. Saldırı nedeniyle Diyarbakrır-Batman karoyolu trafiğe kapatıldı.

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DİYARBAKIR, (DHA) -