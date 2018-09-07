DHA YURT;DİYARBAKIR'DA, ATIK BUĞDAY YEDİKLERİ İDDİA EDİLEN 60 KOYUN PEŞ PEŞE TELEF OLDU

DİYARBAKIR\'ın Eğil İlçesine bağlı Oyalı köyünde otlatmaya götürülen ve yakındaki bir dağday fabrikasından atılan atık bağdayları yedikleri iddia edilen 60 koyun peş peşe telef oldu. Köyde yaşanan telef olaylarının yanısıra yüzlerce koyununda hasta olduğu belirtilirken, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Jandarma köye giderek tutunak tuttu, ölümlere sebep olduğu iddia edilen buğday atıkları ve telef olan koyunlardan numuneler alınarak laboratuvara önderildi.

Eğil İlçesi Oyalı köyünde yaşayan Nusret Karakaş\'a ait yaklaşık 200 koyun dün otlatmaya götürüldü. Köy yakınındaki alanda otlatılan koyunların, bir anda o bölgede bulunan bir buğday fabrikasından atılan atık buğdayları yediğini gören çoban koyunları uzaklaştırırken, koyunların peş peşe düşerek hastalandı. Köye getirilen koyunların birer birer telef olduğunu fark eden Nusret Karakaş, durumu Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Jandarmaya bildirdi. Köye gelen ekipler, köyde ve otlatılan alanda incelemelerde bulundu. Hayvanların yediği atık buğday, otlatıldıkları alandan ve hayvanlardan alınan numuneler analiz yapılması üzerine Elazığ\'a gönderildi.

Dünden bu yana Karakaş\'a ait yaklaşık 60 koyun telef olurken, diğer koyunlarında hasta olduğu sayının artabileceği belirtildi. Telef olan hayvanların sahibi Nusret Karakaş, \"Dün çoban hayvanları fabrikanın yanında otlatırken mola vermiş, bu sırada hayvanların fabrikanın dışına atılan atık buğdayları yediğini görmüş, onları uzaklaştırmış. Ama dönerken hayvanların bazıları hastalanarak düşmeye başlamışlar. Köye geldiklerinde bir çoğu hastaydı daha sonra teker, teker telef olmaya başladılar. Bende yetkililere haber verdim, 60 hayvanım telef oldu. Diğer 100\' e yakın koyunumda can çekişiyor, fabrika neden atıklarını dışarı atıyor. Bu fabrikanın etrafı tel, atığı dışarı atmışlar, zehirli olup olmadığını bilmiyoruz ama oradaki buğdayı yemişler. Benim hayvanlarım hasta değil bundan eminim, bu sert maddeyi yiyen her hayvan telef oldu\" diye konuştu.

Hayvanların telef olmasıyla ilgili Tarım ve Orman müdürlüğü ekiplerinin köyde çalışmaları devam ederken, telef olma nedenlerinin analiz raporuyla belirleneceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Köyden detaylar

-Telef olan hayvanlar

-Ekiplerin yaptığı inceleme

-Karakaş\'ın konuşması

-Hayvanların otlatıldığı alan

-Muhabir anons

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)

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