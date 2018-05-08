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DHA YURT:DİYARBAKIR'DA ARANAN ZANLI ORTALIĞI KARIŞTIRDI, SİLAHLAR PATLADI, 2 POLİS VE ZANLI YARALANDI

DİYARBAKIR merkez Bağlar ilçesinde hırsızlık suçundan aranan bir kişinin polis tarafından yakalanması sırasında çıkan olayda, 2 polis memuru bıçak ile zanlı ise kaçmaya çalışırken polis tarafından bacağından silah ile vurularak yaralandı

08 Mayıs 2018 18:20

DİYARBAKIR merkez Bağlar ilçesinde hırsızlık suçundan aranan bir kişinin polis tarafından yakalanması sırasında çıkan olayda, 2 polis memuru bıçak ile zanlı ise kaçmaya çalışırken polis tarafından bacağından silah ile vurularak yaralandı. Bağlar ve Yenişehir ilçeleri arasındaki hemzemin geçidini karıştıran ve trafiğin kısa süre aksamasına neden olan olaydan sonra 2 yaralı polis ve polisleri yaralayıp kaçmak istenken yakalanan zanlı tedavi için hastaneye kaldırdı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polisler, hırsızlık suçundan aranması bulunan Ozan Ç\'nin bulunduğu Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesindeki adrese gitti. Zanlıyı burada yakalayan polisler, iddiaya göre, Ozan Ç\'yi araca bindirdiği sırada güçlük çıkararak arkadaşlarıyla birlikte yaygara yaptı. Bir anda yaşanan arbede sonrası artan kalabalık, polise taş atarken, Ozan Ç., cebindeki bıçağı çıkararak 2 polis kolundan yaraladı. Taşkınlığın devam etmesi üzerine polis havaya ateş ederek, kalabalığı dağıtmak isterken, Ozan Ç., kaçmaya çalıştığı sırada polis tarafından ayağından vuruldu. Olay yerine çok sayıda terör, asayiş, özel harekat ekipleri sevk edilirken, bölgede olayların büyümemesi için çevik kuvvet ekipleri de sevk edildi. Kolundan yaralanan 2 polis Selahattini Eyubi Devlet Hastanesi Ek binasına sevk edilirken, yaralı zanlı Ozan Ç. Selahattini Eyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Merkez Bağlar ilçesi ile Yenişehir ilçesi sınırındaki hemzemin geçidini karıştıran olaydan sonra olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Silahlarında ateşlendiği olay nedeniyle trafik kısa süreliğine bölgede aksadı. 

Görüntü Dökümü:
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-Polislerin olay yerine gelmesi
-Özel harekat ve tem ekiplerinin kalabalığı dağıtması
-Çevik kuvvet ekiplerinin gelmesi
-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması
-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,(DHA)-

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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