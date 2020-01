DHA YURT:DİKKATSİZLİK VE TRAFİK KAZALARI MOBESE'YE YANSIDI

DİKKATSİZLİK VE TRAFİK KAZALARI MOBESE\'YE YANSIDI

TÜRKİYE\'de çeşitli şehirlerde ve farklı tarihlerde, sürücülerin dikkatsizliği ve yaşanan trafik kazaları MOBESE\'ye saniye saniye yansıdı. Yaşanan kazalar, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, \"Hız kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi\" notuyla paylaşıldı.

Farklı şehirlerde ve ayrı tarihlerinde 2017 yılı içerisinde yaşanan trafik kazaları ve dikkatsizlikler, güvenlik kameralarıyla görüntülendi. Aşırı hız yapan bazı sürücülerin yayalara çarpması ve maddi hasarlı kazaların yaşanmasına sebep olduğu izlenen görüntülerde, bazı kazalar maddi hasarlı bazıları da ölümlere neden oldu.

VAN

Van\'da iki aracın kuralları çiğneyerek aşırı hızla girdiği kavşakta çarpışması an be an görüntülere yansıyor.

KİLİS

Kilis\'te kameralara yansıyan kaza ise ilginç şekilde oldu. Kazaya karışan bu kez bir at arabası, Adnan Menderes Meydanı\'nda omzuna aldığı bir torba ile yürüyen vatandaş, fark etmediği at arabasının çarpması sonucu bir metre ileriye fırlayarak yere düşüyor. Ardından çevredekiler vatandaşın yanına koşarak yardım ediyor.

SAMSUN

Samsun\'da da bir otomobil ters yöne girerek karşıya geçmek istiyor. Bu sırada seyir halinde hızla gelen otomobil, yola çıkan otomobille çarpıştı. Otomobillerin biri yolun kenarındaki kaldırıma diğeri ise direğe çarpıp duruyor.

ADANA

Adana Buruk Mezarlığı kavşağında ışık ihlali yapan bir otomobil seyir halinde olan iki otomobilin önüne çıkıyor. Otomobiller hızlarını düşürerek çarpmamak için yavaşlıyor. Ancak aniden caddeye çıkan otomobilin sürücüsü direksiyonu bir türlü toparlayamayarak yavaşlayan otomobile çarpıyor. Kaza maddi hasarlı olarak atlatılıyor. Yüreğir Devlet Hastanesi Caddesi üzerinde ise meydana gelen 3 farklı kazadan biri maddi hasarlı, diğer ikisi ise yayalara çarpan otomobiller olduğu görülüyor.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa\'da hafriyat yüklü kamyona ise bir otomobil çarpıyor. Zeminin ıslak olduğu görülen trafik kazasında sürücü hafif yaralandı. Bir başka kaza ise şehrin en işlek olduğu cadde üzerinde yaşanıyor. İki çocuk kaldırımda koştuktan sonra aniden yola çıkıyor. İlk çocuk karşıya geçmeyi başarırken ikinci çocuk ise otomobilin çarpmasıyla savrularak yere düşüyor.

Şanlıurfa-Diyarbakır yolunun Karaköprü ilçesi çıkışında yaşanan bir kazada ise trafik ışıklarında yolun karşısına geçmeye çalışan bastonlu ve yaşlı bir adam. Sürücünün fark etmediği yaşlı adam kamyonun altında kalıyor ve kamyonun üzerinden geçmesi kameraya yansıyor.



UŞAK

Uşak\'ta bir otomobil kırmızı ışıkta duran otomobillerin yanına geldikten sonra hareket ediyor. Hızla gelen bir otomobilin çarpması sonucu iki otomobilde maddi hasar meydana geldi. Bir başka kazada ise kırmızı ışıkta geçen otomobil, karşıya geçmeye çalışan motosikletli sürücüye çarpıyor.

AKSARAY

Aksaray-Adana karayolu üzerinde bir TIR, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yan yattı. Kısa süreli yan yatarak ilerleyen TIR, kısa süre sürüklendikten sonra durdu.

KİLİS

Kilis\'te boş bir kamyonet, hızla geçtiği kavşakta bir midibüsün önüne çarparak refüjden karşı şeride geçiyor. Kamyonetin refüjden fırlayıp karşıya geçmesi sırasında önünde kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi.

Bir başka kaza ise kavşakta yaşandı. 3 kişinin bindiği motosiklet kavşaktan geçmeye çalışan bir otomobile çarpıyor. Motosiklet üzerinde bulunan 3 kişi çarpmanın etkisiyle önce otomobilin üzerine çıkıyor, ardından da yere düşüyor.

MUŞ

Muş\'ta biri gece biri gündüz olmak üzere meydana gelen iki kazada yaşandı. Motosikletle üzerinde ilerleyen iki kişi bir otomobilin aniden dönmesi üzerine otomobile çarptı. Bir diğer kaza ise kavşakta oldu, karşıya geçmek isteyen vatandaş, otomobilin hızla geldiğini gördüğü sırada kaçmak istedi ancak otomobil vatandaşa çarptı.

