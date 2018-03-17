DHA YURT:DİCLE ÜNİVERSİTESİ: 'CUMHURBAŞKANI'NIN KARŞILANMASI' MESAJI İLE İLGİMİZ YOK

DİYARBAKIR\'da dün, Dicle Üniversitesi Hastaneleri\'nde taşeron firma işçisi olarak çalışan yaklaşık 2 bin kişinin telefonlarına, bugün partisinin il kongresine katılacak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı karşılamaya katılmaları ve orada olduklarına dair fotoğraf çekmeleri istenilen bir mesaj atıldı. Üniversite yönetimi, altında \'Dicle Üniversitesi Rektörlüğü\' yazan mesajın kendileri ile bir ilgisi olmadığını açıklarken, ilk mesajı atan firmadan bu kez, \"Siz değerli çalışanlarımıza kendini bilmez kişi veya kişilerce atılan mesajın Dicle Üniversitesi Rektörlüğü ile alakası bulunmamaktadır\" mesajı geçildi.

Diyarbakır\'da bugün partisinin kongresine katılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın karşılanması için Dicle Üniversitesi Hastaneleri\'nde çalışan yaklaşık 2 bin taşeron işçisine telefon ile mesaj gönderildi. Mesajda, \"Hastanelerimizde kadroya geçirilen tüm çalışanların, yarın saat 12.00\'de, Elazığ yolu üzerinde Devlet Su İşleri\'nin (DSİ) önünde Sayın Cumhurbaşkanımız için Rektörlüğümüzün yapacağı karşılama törenine katılmaları zorunludur. Katılım sağlayanların kanıt amaçlı alanda telefonları ile fotoğraf çektirmesi gereklidir. Fotoğraflar daha sonra Rektörlüğe sunulacaktır. Dicle Üniversitesi Rektörlüğü\" ifadeleri yer aldı.

ÜNİVERSİTE: BİZİMLE İLGİSİ YOK, BİR ÇALIŞANIN İŞGÜZARLIĞI

Dicle Üniversitesi yönetimi, tartışma yaratan konuyla ilgili açıklama yaparak, mesajla ilgilerinin olmadığını ve mesajın taşeron firmadaki bir kişinin işgüzarlığı olduğunu bildirdi.

Tepkiler üzerine taşeron işçilere ilk mesajı atan firmadan ikinci mesaj geçildi. İkinci mesajda bu kez, şu ifadeler yer aldı:

\"17.03.2017 tarihinde (Cumartesi) saat:14.30\'da Sayın Cumhurbaşkanımızın katılacağı Diyarbakır mitingine BRÇ firması olarak tüm çalışanlarımızı davet ediyoruz. Taşerona kadronun mimarı olan Sayın Cumhurbaşkanımızı Diyarbakırımıza yakışır bir şekilde karşılamamızı temenni ediyoruz. Siz değerli çalışanlarımıza kendini bilmez kişi veya kişilerce atılan mesajın, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü ile alakası bulunmamaktadır. Bilgilerinize.\"

KESK\'TEN İDDİA

Diyarbakır\'da dün basın toplantısı düzenleyen KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve SES Şube Sekreteri Mehmet Nur Ulus, kamu çalışanlarının AK Parti kongresine katılmaya zorlandıklarını iddia etmişti. Ulus, \"Mülki amirlerin yaptıkları toplantılar ve oluşturdukları sosyal iletişim ağları üzerinden, iletilen mesajlar ve yazılar ile tüm kamu çalışanları AKP kongresine katılmaya zorlanmaktadır. Katılmak istemeyen çalışanlar \'KHK\'larla ihraç edileceksiniz\' diye tehdit edilerek, Anayasa\'ya göre yetkisini aşan idari amirler herhangi bir yaptırımla karşılaşmadan iktidarın bir neferi gibi çalışmaktadırlar. Kurum amirlerince verilen talimatlar doğrultusunda Diyarbakır merkez ve ilçelerde belirlenen toplanma yerlerine servisler ayarlanarak, topluca fotoğraflar çekilerek, iletişim ağları ile paylaşılması emri verilmiştir\" dedi.

FOTOĞRAF

DİYARBAKIR, (DHA)-