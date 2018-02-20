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DHA YURT:DARMIK'TA MAYIN PATLADI: 10 ÖSO'LU YARALI

Suriye'nin Afrin bölgesinde 'Zeytin Dalı Harekâtı' devam ederken, Darmık Dağı'nda teröristlerin döşediği mayının infilak etmesi sonucu Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) 10 mensubu yaralandı

20 Şubat 2018 16:05

Suriye\'nin Afrin bölgesinde \'Zeytin Dalı Harekâtı\' devam ederken, Darmık Dağı\'nda teröristlerin döşediği mayının infilak etmesi sonucu Özgür Suriye Ordusu\'nun (ÖSO) 10 mensubu yaralandı. Yaralı ÖSO mensupları, Gülbaba ve Kocabeyli Sıhhi Tahliye noktalarına getirildi. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi\'ne getirilerek acil serviste tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
DARMIK VE ÇEVRESİ BOMBALANIYOR
Bu arada, Darmık Dağı çevresindeki terör örgütü hedefleri, karadan topçu birlikleri, havadan da jetler tarafından ateş altına alındı. Bombalanan bölgeden duman yükseldiği görüldü.

Görüntü Dökümü
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- Kilis Devlet Hastanesi
- Ambulanslar
- Darmık Dağı çevresinin bombalanması
- Yükselen duman
- Genel ve detay görüntüler
( Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU, Emrah GÜL-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 80 MB, 281 MB
 

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