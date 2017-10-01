DHA YURT:DAMADA TAKI YERİNE KOKOREÇ TAKTI

TEKİRDAĞ\'da Ertan Gence ile Neşe Ergün\'ün düğün törenlerinde arkadaşı Efkan Kılıç, damada 200 lira ile birlikte yarım ekmek arası kokoreç taktı. Tekirdağ\'da yerel bir gazetede muhabirlik yapan Ertan Gence ile Neşe Ergün, kentteki bir solanda düzenlenen düğün töreniyle evlendi.

Düğünde takı merasimi sırasında sıraya giren ve kentte kokoreç dükkanı bulunan Efkan Kılıç, damada takı yerine bir poşete koyduğu yarım ekmek arası kokoreçle sıraya girdi. Kılıç, kendisine sıra gelince, çifte önce 200 TL, sonra da elindeki yarım ekmek kokoreci takarak mutluluklar diledi. Kendilerine kokoreç takıldığını gören çift, şaşkınlık yaşarken, davetliler ise gülümsedi.

Kentte kokoreç dükkanı bulunan Efkan Kılıç, \"Beni herkes kral kokoreççi olarak tanır. Ertan\'da daimi müşterimdir. Davetine icabet ettik ve kendisine böyle güzel bir sürpriz yaptık. Kokoreci bir anı olsun diye taktım. Herkes çeyrek altın taktı. Ben yarım kokoreç taktım\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Düğünden detaylar

-Takı merasimi

-Damada kokoreç takan esnaf

-Davetlilerin gülmeleri

-Detaylar

Haber: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

