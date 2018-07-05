DHA YURT:CHP Lİ İNCE PARTİ İÇİ MESELELERİ BASIN YOLUYLA GÖRÜŞMEM

CHP\'li Muharrem İnce, Kırklareli\' de Parti Sözcü Bülent Tezcan\' ın açıklamalarıyla ilgili; \" Partinin Genel Başkan Yardımcısına basın yoluyla cevap vermem. Kendisini ararım \" dedi. İnce, partililerin teşkilatlardan destek var sözlerine \"Destek geliyor, 30 ilden açıklama olmuş seyrediyorum imza topluyorlar, toplasınlar sağolsunlar. Basın yoluyla parti içi meseleleri görüşmem\" şeklinde karşılık verdi.

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-İnce nin açıklamaları

Haber-Kamera:Alican ZERAY-Engin ÖZMEN -EDİRNE/DHA

