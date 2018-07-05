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DHA YURT:CHP Lİ İNCE PARTİ İÇİ MESELELERİ BASIN YOLUYLA GÖRÜŞMEM

CHP'li Muharrem İnce, Kırklareli' de Parti Sözcü  Bülent Tezcan' ın açıklamalarıyla ilgili; " Partinin Genel Başkan Yardımcısına basın yoluyla cevap vermem

05 Temmuz 2018 18:51

CHP\'li Muharrem İnce, Kırklareli\' de Parti Sözcü  Bülent Tezcan\' ın açıklamalarıyla ilgili; \" Partinin Genel Başkan Yardımcısına basın yoluyla cevap vermem. Kendisini ararım \" dedi. İnce, partililerin teşkilatlardan destek var sözlerine \"Destek geliyor, 30 ilden  açıklama olmuş  seyrediyorum imza topluyorlar, toplasınlar sağolsunlar. Basın yoluyla  parti içi meseleleri görüşmem\" şeklinde karşılık verdi.

Görüntü Dökümü
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-İnce nin açıklamaları

Haber-Kamera:Alican ZERAY-Engin ÖZMEN -EDİRNE/DHA
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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