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DHA YURT:ÇEVİK KUVVET POLİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 5 YARALI

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde çevik kuvvet minibüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün hakimiyetinden çıkarak derildi

16 Mart 2018 14:08

ARTVİN\'in Yusufeli ilçesinde çevik kuvvet minibüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün hakimiyetinden çıkarak derildi. Kazada, 5 polis memuru yaralandı.
Kaza, saat 10:00 sıralarında Artvin-Yusufeli karayolu Demirkent köyü yakınlarındaki tünel içerisinde meydana geldi. Hopa ilçesinden Yusufeli ilçesine göreve giden 11 polis memurunun içinde bulunduğu çevik kuvvete ait minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, minibüs içerisindeki 5 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları ambulansla Yusufeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Görüntü Dökümü
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-Kaza yeri detayları


 Haber-Kamera: Nusret DURUR-ARTVİN/DHA 
 

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