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DHA YURT;BURSEYA BOMBALANIYOR

Kilis'in karşı tarafındaki Afrin kırsal kesimlerindeki terör örgütlerine ait mevzi ve kuleler karadan topçu ve çok namlulu roketlerle bombalandı

28 Ocak 2018 17:11

Kilis\'in karşı tarafındaki Afrin kırsal kesimlerindeki terör örgütlerine ait mevzi ve kuleler karadan topçu ve çok namlulu roketlerle bombalandı. Afrin önemli geçiş noktalarında biri olan Burseya Dağı\'ndaki mevziler ise havadan da hedef alındı. Türk savaş uçakları tarafından belirlenen mevzilere bomba yağdırıldı. Çetin çatışmaların yaşandığı bölgedeki top sesleri Kilis sınırından da duyuldu. Bazı bölgelerden de yüklenen dumanlar çıplak gözle görüldü.

ALİ BEKKİ KÖYÜ\'NE TANKLAR GİRDİ

Öte yandan Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinin karşısına düşen ve dün ele geçirilen Cinderesi bölgesine açılan kapı olan Ali Bekki köyüne de Türk tankları girdi. Köydeki derin beton mevziler yerle bir edildi. Yerel kaynaklar, kaçan teröristlerin halkı canlı kalkan olarak kullanmaya çalıştığı, Türk askerine karşı direnmek için ikna etmeye çalıştığı ancak destek bulamadıklarını ileri sürdü. Çatışmalarda onlarca teröristin etkisiz hale getirildiği birçoğunun da yerel halkan destek alamayınca kaçtığı vurgulandı. Köylüler, terör örgütü içiresinde de çözülmeler yaşandığını da kaydetti.

HASSA\'DAN SEVKİYAT SÜRÜYOR

Hatay\'ın Hassa ilçesi Suriye sınırında konuşlanan obüs topları, terör hedeflerini aralıklarla vururken, sınır birliklerine takviye tanklar sevk edildi. Sabah erken saatlerde başlayan aralıklı top atışları, Hassa ilçe merkezinden duyulurken, vurulan hedeflerden yükselen dumanlarda görüldü. Ayrıca sınır birliklerine takviye tanklarda gönderildi. Erken saatle başlayan askeri hareketlilik gün içerisinde yerini sessiz bekleyişe bıraktı.


Görüntü Dökümü
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- Obüs toplarının görüntüsü
- Tankların geçişi 
- Bombalanan dağdan yükselen dumanlar

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK-Erhan TEKTEN-Emrah GÜL/HATAY,(HASSA),(DHA)
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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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