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DHA YURT;BURSA'DA YÜRÜYEN MERDİVENDE PANİK: 7'Sİ ÖĞRENCİ 8 YARALI

ANKARA'dan Bursa'ya okul gezisi ile gelen grup bindikleri yürüyen merdivenin arızalanması sonucu korku dolu anlar yaşadı

10 Mart 2018 14:36

ANKARA\'dan Bursa\'ya okul gezisi ile gelen grup bindikleri yürüyen merdivenin arızalanması sonucu korku dolu anlar yaşadı. Yukarı çıkarken birdenbire ters yöne çalışmaya başlayan merdivende 7\'si öğrenci 8 kişi yaralandı.
Olay, merkez Osmangazi İlçesi Timurtaşpaşa mevkiinde meydana geldi. Ankara Sincan İMKB Ortaokulu\'nun düzenlediği okul gezisiyle Bursa\'ya gelen 100\'ü öğrenci 120 kişilik grup Timurtaşpaşa\'dan Tophane\'deki Tarihi Saltanat Kapı\'ya çıkmak için yürüyen merdiveni kullanmak istedi. Yoğun kalabalık çıkış yönünde yürüyen merdiveni kullanırken merdiven henüz bilinmeyen bir nedenle ters yönde çalışarak hızla inişe geçti. Merdivenin hızıyla dengesini kaybeden grupta öğrenciler birbirlerinin ve düşen velilerin altında kaldı. Olayda can kaybı yaşanmazken Pınar Dönmez, Zeynep Sude Akbaş, Damla Nur Akkuş, Cengiz Han Perçin, Selen Gündoğdu, Sümeyye Merve Kılıç, Emre Ali Fidan isimli 7 öğrenci ve bir öğrenci velisi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar çevredeki çeşitli hastanelere götürülürken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
\"O ANLAR ÇIĞLIK KIYAMETTİ\"
Okul gezisinde sorumlu öğretmenlerden olan Selma Özbek, \"Çocukları yürüyen merdiven ile çıkarıyorduk. Merdiven birden geri sarmaya başladı. O anlar çığlık kıyametti. Düşen çocukları ayakları sıkışmasın diye çektik ama veliler düşünce onları kaldıramadık, üst üste önümüze yığıldılar. Bu esnada çocuklar da düştü. Çocuklara bir şey olacak diye çok kaygılandık. Çünkü hepsinin sorumluluğu var üzerimizde\" dedi.


Görüntü dökümü
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Yaralı çocuklardan görüntü
Ağlayan çocukalrın görüntüsü
Detaylar
Yaralının ambsulans ile taşınması
Ağlayan öğretmenin olayı anlatması

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA) 
 

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