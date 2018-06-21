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DHA YURT:BODRUM'DAKİ EĞLENCE MEKANINDA SİLAHLI SALDIRI: 1'İ ŞARKICI 2 ÖLÜ, 4 YARALI

DHA YURT:BODRUM'DAKİ EĞLENCE MEKANINDA SİLAHLI SALDIRI: 1'İ ŞARKICI 2 ÖLÜ, 4 YARALI MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki bir eğlence mekanındaki silahlı saldırıda biri şarkıcı 2 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı

21 Haziran 2018 13:53

DHA YURT:BODRUM\'DAKİ EĞLENCE MEKANINDA SİLAHLI SALDIRI: 1\'İ ŞARKICI 2 ÖLÜ, 4 YARALI

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesindeki bir eğlence mekanındaki silahlı saldırıda biri şarkıcı 2 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı. Olay, bugün saat 05.00 sıralarında, Gümbet Mahallesi Adnan Menderes Caddesi\'ndeki bir eğlence mekanında (Clup Medusa) meydana geldi. Bodrum ve İstanbul\'da eğlence mekanları bulunduğu belirtilen Mehmet Ali Sürensoy, gittiği bir eğlence mekanına girmek üzereyken, otoparkta silahlı saldırıya uğradı. Sürensoy, hayatını kaybederken, açılan ateş sırasında vurulan şarkıcı Hacer Tülü de öldü. Olayda Servet Kolluoğlu (52), Cesur Altunsöz (40), Kaan Mutlugüleş (23) ve Onur Sarı ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.Saldırıya karıştığı öne sürülen ve olay yerinden kaçan 4 kişi, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sıkı takibi sonucu, 3 saat sonra, Manisa\'nın Akhisar ilçesinde, otomobilde yakalandı. Şüphelilerin Bodrum\'a getirileceği belirtildi. Olayda hayatını kaybeden Sürensoy\'un ve Tülü\'nün cesetleri, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Görüntü Dökümü
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- Eğlence mekanının önünden görüntü
- Şeritli alandan görüntü
- Hastaneden görüntü
 Haber- Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)
 

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