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DHA YURT;BM’NİN YARDIM TIR’LARI SURİYE’YE GİTTİ

BM’NİN YARDIM TIR’LARI SURİYE’YE GİTTİ BİRLEŞMİŞ Milletlere (BM) ait yardım TIR’larının Suriye’ye geçişi bugün de devam etti

21 Eylül 2017 18:37

BM’NİN YARDIM TIR’LARI SURİYE’YE GİTTİ

BİRLEŞMİŞ Milletlere (BM) ait yardım TIR’larının Suriye’ye geçişi bugün de devam etti. 
Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde bulunan BM’ye ait depolardan yüklenen 17 TIR Reyhanlı\'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan geçerek Suriye’ye gitti. TIR’lardaki insani yardım malzemeleri İdlib ve kırsalındaki sivil halka dağıtılacak. Yardım TIR’ların güvenlik birimleri ve BM araçları de eşlik etti.

Görüntü Dökümü
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- BM araçları ve yardım tırları
- Cilvegözü’ne gelirken
- Gümrük sahasına girerken

(SÜRE: 1’20’)( BOYUT:43 MB)
Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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