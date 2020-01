DHA YURT;BEKLENEN KAR YAĞMADI, KAYAK MERKEZLERİNDE SEZON AÇILAMADI

GEÇEN YIL AYNI GÜNLERDE EKSİ 30\'LARLA BUZ KESEN ERZURUM\' DA VATANDAŞLAR GÜNEŞLİ HAVANIN KEYFİNİ ÇIKARIYOR

DATÇA\' DA BADEM AĞAÇLARI ÇİÇEK AÇTI, FLAMİNGOLAR SICAK HAVA NEDENİYLE VAN\' I TERKETMEDİ

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken geçen yıl bu tarihlerde karla mücadele eden Orta ve Doğu Anadolu bölgelerinde kar yağmaması endişelendiriyor. Geçen yıl bu zamanlar eksi 30 derece karlı soğuk havayla mücadele eden Erzurum\' da vatandaşlarlar park ve bahçelerde güneşli havanın tadını çıkartırken Sivas ve Samsun\' daki kayak merkezlerinde kar yağışının yetersiz oluşu işletmecilerde hüsran yarattı. İşletmeciler geçen yıl 50 santim kar olan pistlerde suni karlama yöntemi uyguluyor.. Mevsim normallerinin üaçerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, badem ağaçlarını çiçek açarken, flamingolar ise sıcak havalar nedeniyle geldikleri Van\' ı terketmedi..

ERZURUM\'DA ŞAŞIRTAN SICAKLAR

TÜRKİYE\'nin en soğuk kentlerinden biri olan Erzurum\'da bu yıl aralık ayında yaşanan sıcaklık, vatandaşları şaşırtıyor. Kış aylarındaki aşırı soğuk havası ile bilinen Erzurum\'da yaklaşık 2 haftadır hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Geçen yıl aralık ayında yoğun kar yağışı yaşanırken, bu yıl ise kent merkezinde kar yok. Hava sıcaklığının geçen sene bu dönemlerde sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü kentte 700\'e yakın da köy yolu kapalıydı. Bu yılın aralık ayında ise en düşük hava sıcaklığının gece sıfırın altında 12 dereceye kadar düşerken tek bir köy yolu bile kapalı değil. Sıcaklık ise gün içerisinde 2-3 dereceyi buluyor. Erzurumlular aralık ayında hiç alışkın olmadıkları şekilde gün içerisinde park ve bahçeleri dolduyor. Oyun parklarını dolduran çocuklar ilk kez karlı zeminde değil, salıncak, kaydıraklarda eğlenmenin keyfini yaşıyor. Parkta oturanlardan Murat Kargın, \"Şimdi batıda kar, doğuda güneş var. Biraz da onlar üşüsün biz güneşin keyfini çıkaralım. Bu sıcaklar bizi şaşırtıyor. Hiç böyle bir aralık ayı geçirmemiştik. İnşallah yıl sonunu böyle geçiririz\" dedi. Geçen yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında olduğunu belirten Meteoroloji uzmanları, bu yıl ise hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini bildirdi. Yıl sonuna kadar kar yağışının beklenmediğini aktaran uzmanlar, hava sıcaklığının belli bir süre daha böyle gideceğini açıkladı.

SİVAS\'TA BEKLENEN KAR YAĞMADI, KAYAK MERKEZİNDE SEZON AÇILMADI

SİVAS\'ta, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bu yıl beklenen kar yağışı henüz gerçekleşmedi. 2 bin 552 metre yükseklikteki Yıldız Dağı\'nda bulunan kayak merkezinde, kar yağmadığı için sezon açılmadı. Kayak merkezinde suni karlama yöntemi uygulanıyor.Sivas\'ta iklim şartlarına göre, önceki yıllardaki gibi kasım ve aralık ayı içerisinde beklenen kar yağışı gerçekleşmedi. Kentte hava sıcaklığı gündüz 5-6 dereceye çıkarken, gece ise sıfırın altında 7-8 dereceye iniyor. Aralık ayının son haftasında da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle beklenen kar yağmadı. Özellikle kent merkezinde bu yıl birkaç kez kısa süreli yağan kar etkili olmadı. Vatandaşlar, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte, günlerini dışarıda geçiriyor. Kar yağmaması nedeniyle Sivaslıların alışık olmadığı görüntüler ortaya çıktı.

SUNİ KARLAMA SİSTEMİ KULLANILIYOR

Kentte 2016 yılında hizmete giren 2 bin 552 metre yükseklikteki Yıldız Dağı\'nda bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi\'nde ise yeterli kar olmadığı için sezon açılmadı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceyi bulduğu günlerde kayak merkezinde suni karlama yapılıyor. 95 suni karlama sisteminin hava sıcaklığının durumuna göre çalıştırıldığı belirtildi. Kayak merkezindeki 6 pistten sadece 2\'sinin suni karlama etkisiyle açık olduğu öğrenildi. Bu sayede bazı bölgelerde kar birikimi sağlanırken, sezonun açılamaması nedeni ile bölgeye kayak yapmaya gelenlerin sayısının az olduğu görüldü. Meteoroloji verilerine göre kar yağışının kent genelinde bir süre daha beklenmediği öğrenildi.

\'GEÇEN SENE 50 SANTİM KAR VARDI

Kayak merkezinin bulunduğu Yıldız beldesinde oturan Osman Kepenek, \"Bu sene kar çok yağmadı. Sadece yağmur yağdı. Çok az kar yağdı. Geçen sene bu zamanlarda 45-50 santim kar vardı. Bu sene Allah\'ın hikmeti, kar yerine yağmur yağdı. Geçtiğimiz senelerde de böyle bir iklim olmuştu\" dedi. Belde sakinlerinden Onur Türk ise \"Geçen yıl kar oldukça iyiydi. Bu yıl turizm açısından kar olmadığı için oldukça sakin. Kar yağışıyla birlikte bu bölgenin canlanacağını düşünüyoruz. İnşallah kar yağışı olur. Geçen sene bu zamanlarda gayet güzel bir şekilde kayak yapılabiliyordu. Yaklaşık 50 santim kar vardı. Şu an kar hiç tutmadı. 15-20 gün içinde karın tutmasını bekliyoruz. Turizmcilerin buraya gelmesini bekliyoruz\" diye konuştu.

AKDAĞ\'IN YILBAŞI UMUDU

SAMSUN\'un Ladik ilçesinde bulunan 1675 metre rakımlı Akdağ Kayak Merkezi\'nde bu yıl kayak sezonunun geçen yıla göre yaklaşık bir ay geç başladığı belirtildi. Samsun\'un Ladik ilçesinde bulunan 800 metre rakımlı Akdağ, yılbaşı için hazırlanıyor. Akdağ Kış Sporları ve Kayak Merkezi\'nde 2010 yılında 1675 metrelik kayak pisti ve 1300 metrelik de telesiyej bulunurken buradaki işletmeciler yılbaşı için umutlu. Yılbaşına kadar kar yağmasını bekleyen işletmeciler, vatandaşların yıl başı gecesi kayak merkezini tercih etmeleri için hazırlıklarını sürdürüyor. Öte yandan piste yaklaşık 15 santim kar bulunuyor. Bu yıl kayak sezonunun geçen yıla göre yaklaşık bir ay geç başladığı belirtildi. Ladik Belediye Başkanı Selim Özbalcı, geçen yıl Akdağ\'da 1 Kasım\'da kar yağdığını ve kayak sezonunu başladığını belirterek \"Bu yıl 23 Aralıkta yağan kar tuttu. Geçen yıl sezon Nisan ayına kadar sürmüştü. 4 ayda yaklaşık 75 bin kişi Akdağ\'a gelmişti. Bu yıl sezon geç başladı ancak en az Mart ayına kadar devam etmesini bekliyoruz. İnşallah kar yağışı devam eder ve kar seviyesi artar. Akdağ\'a Samsun\'dan ve çevre illerden gelen kişi sayısı her geçen yıl artıyor. kayakseverlerin burayı daha çok tercih etmesini istiyoruz\" dedi. Tokat\'ın Erbağ İlçesi\'nde yaşayan ve Akdağ Kayak Merkezi\'ne ilk kez gelen Evren Baltacı, \"Böyle bir kayak merkezi olduğu için çok şanslıyız. Çok güzel bir merkez. Kar tutmuş. Bizim ilimizde kar yok sadece yüksek dağlarda vardı. Burada gelip kar görmek, kayak yapmak çok güzel\" dedi. Babası ile birlikte Akdağ\'a gelen Kadir Baltacı, \"İlk kezg eldik buraya. televizyonda da daha görmüştüm. Güzel bir yer olduğunu tahmin ediyordum. Bu gün gelip görüncede tekrar anladım. Kayak merkezleri güzel yerler herkesin gelmesi gerekitğnii düşünüyorum\" diye konuştu.

FLAMİNGOLAR SICAK HAVA NEDENİYLE VAN\' DAN AYRILMADI

KIŞI geçirmek üzere Kasım ayı sonlarında Rusya\'nın Sibirya bölgesinden göç eden beyaz ötücü kuğular ile yaz aylarında Van\'a gelen flamingolar, Van Gölü sahilinde bulunan Gevaş\'ın Göründü Sazlığı\'nda konaklıyor. Kışı bölgede geçirecek kuğular, Mart ayından itibaren tekrar Sibirya bölgesine dönecek. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Lokman Aslan, kuğuların Sibirya soğuklarından Van\'a geldiklerini, flamingoların ise bölgedeki sıcak hava yüzünden bu yıl Van\'dan ayrılmadıklarını söyledi. Yüzlerce kuş türünün bulunduğu Van Gölü Havzası, her yıl kış aylarında konaklamak için bölgedeki sulak alanlara gelen beyaz kuğuları da konuk ediyor. Rusya\'nın Sibirya bölgesinden göç eden beyaz ötücü kuğular ile yaz aylarında Van\'a gelen flamingolar, Van Gölü sahilinde bulunan Gevaş\'ın Göründü sazlığında seyrine doyumsuz bir manzara ortaya çıkarıyor. Göründü deltasındaki Van Gölü kıyısında görsel şölen sunan kuğular ve flamingoların, bölgede etkili olan sıcak hava nediniyle kışı Van\'da geçirmeleri bekleniyor. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç.Dr. Lokman Aslan, Flamingoların Van Gölü havzasını yazlık olarak kullandığını da belirterek, Flamingolar ürediklerinde yavruları ile beraber yaz aylarını Van Gölü havzasındaki sulak alanda geçiriyor. Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte de ayrılıyorlar. Ancak, bu yıl havalar yeteri kadar soğumayınca gitmedi. Kuğular da Sibirya\'daki soğukta beslenememeyip gelince \'Pişti oldular.\' Flamingolar her sene Aralık ayında bu sulak alanları terkederken, bu sene terk etmediler. Bu durum çok çetin bir kış sezonu yaşamayacağımızı gösteriyor. Buradaki tehlike ise avcılık. Bölgenin avcılığa yasaklanması gerekiyor. Ördek avı serbest. Ancak kuğu avlandığı zaman çok büyük cezası var. Van\'ın misafirperverliğini kuşlar için de göstermesi gerekiyor. Bunlar bizim doğal miraslarımız. Atadan, babadan nasıl bağ-bahçe kaldığı zaman koruyorsak, bu tabiatın bize bahşetmiş olduğu, Van\'daki bu sulak alanları da korumalıyız. Kuğular asaletin, zerafetin simgesi. Ayrıca geldiklerinde beraberlerinde bir çok kuş türünü getirererek eko turizmi canlandırıyorlar. Van Gölü yazın flamingosuyla, kışın ötücü kuğusuyla ve 150\'den fazla kuş türüyle bir cennet. Daha çok galmeleri için tehlikeleri de bertaraf etmekteyiz.

MERSİN BAHARI YAŞIYOR

Yurdun doğu bölgelerindeki ılıman hava Akdeniz\' de de etkisini gösteriyor. Mersin\'de yazdan kalma günler yaşanıyor.Yılın 300 günü güneş gören ve \'Güneş Kenti\' adıyla bilinen Mersin\'de, termometreler 17 dereceyi gösterdi. Nem oranının yüzde 80\'leri bulmasıyla birlikte hissedilen sıcaklık 20 derece dolaylarına çıkarken, ülkenin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava sıcaklıkları eksinin altına düştü. Sıcak hava ve güneşi fırsat bilen Mersinliler de sahil kenarına akın etti. Şehir merkezinde bulunan Atatürk Parkı\'na giden vatandaşlar, sahil kenarında gezerek sıcak havanın tadını çıkardı. Çocuklar parklarda gönüllerince oynarken, büyükler ise çimlere oturup sohbet etmeyi tercih etti. Bazı Mersinliler ise sıcak havayı fırsat bilip balık tutarak zamanını geçirdi.

Meteoroloji Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamaya göre, güneşli hava önümüzdeki günlerde de Mersin\'de etkisini sürdürecek

DATÇA\' DA BADEMLER ÇİÇEK AÇTI

MUĞLA\'nın Datça ilçesinde, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, badem ağaçlarını şaşırttı. Türkiye\'nin dört bir yanında yoğun kış koşulları yaşanırken, Datça\'da güneşli ve sıcak havaya aldanan bazı badem ağaçları çiçek açtı.

Datça\'nın Hızırşah Mahallesi\'nde çiçek açan badem ağaçları, görenleri hayrete düşürüyor. Datçalı inşaat teknikeri 43 yaşındaki Rıdvan Öztürk, bu yıl havaların sıcak geçtiğini belirterek, \"Kasım ayı ortalaması 20-22 derece dolayında seyrederken, Aralık ayı ise 16-17 derecenin altına düşmedi. Erkenci bazı badem ağaçları, bu nedenle çiçeklerini açtı. Normalde badem ağaçlarının, Ocak ayı sonlarına doğru çiçek açması gerekiyor. Bu mevsimde açan çiçeklerin çoğu ne yazık ki meyveye dönüşmeden dökülecek\" diye konuştu.

KARLA KAPLI GÖLCÜK VE ABANT HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Diğer taraftan BOLU\'nun doğa harikaları karla kaplı Abant ve Gölcük Tabiat Parkları havadan görüntülenirken, eşsiz güzellikleri ile büyüledi.Her gün yüzlerce kişinin ziyaret ettiği karla kaplı Gölcük ve Abant Tabiat Parkları havadan görüntülendi. Bolu kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı\'nda beyaz örtüyle kaplanan çam ağaçlarının oluşturduğu eşsiz manzara ve buz tutan göl büyüledi. Abant Tabiat Parkı\'nda ise göl kısmen buz tutarken, havadan görüntülenen doğa harikasının güzelliği ortaya çıktı.

