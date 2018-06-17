DHA YURT;Bayram tatilinde kazalarda 61 kişi öldü, 296 kişi yaralandı

İSTANBUL, (DHA)- RAMAZAN Bayramı tatilinde tüm uyarılar ve alınan önlemlere karşın kazaların önüne geçilemedi. Arife günü olan Perşembe gününden bayramın son günü olan Pazar günü saat 18.00’e kadar 80 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 61 kişi hayatını kaybetti, 296 kişi de yaralandı. Ramazan Bayramı\'nı fırsat bilen vatandaşlar, akrabalarının yanında geçirmek veya tatil yörelerine gitmek için arife günü sabah saatlerinden itibaren yollara düştü. Karayollarında yoğunluk yaşanırken, trafik ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen, aşırı hız, dikkatsizlik ve uykusuzluk kazalara neden oldu.

Arife günü olan 14 Haziran Perşembe günü Gaziantep, Manisa, Balıkesir ve Niğde\'de ikişer, Antalya, Adıyaman, Elazığ, Denizli, Kütahya, Burdur, İzmir, Ankara, Kocaeli, Yalova, Kırıkkale, Adana, Ordu ve Kahramanmaraş’ta birer olmak üzere toplam 23 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 22 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı.



Ramazan Bayramı’nın birinci gününde 21 kaza meydana geldi. İstanbul’da 3, Adana ve Çorum’da 2’şer, Karaman, Erzincan, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Kocaeli, Muş, Edirne, Manisa, Gümüşhane, Balıkesir, Sakarya, Karabük ve Nevşehir’de meydana gelen kazalarda, 8 kişi öldü, 77 kişi de yaralandı.



Bayramın 2’nci günü Denizli, Gaziantep, Konya ve Tekirdağ’da ikişer, Aydın, Bolu, Kütahya, Malatya, Muğla, Sakarya, Sivas, Uşak, Yozgat, Eskişehir, İstanbul, Şırnak, Ankara, Elazığ, Siirt, Karabük ve Kastamonu’da meydana gelen toplam 25 kazada, 25 kişi öldü, 112 kişi de yaralandı.



Bayramın son günü olan Pazar günü saat 18.00’e kadar 12 kaza meydana geldi. İzmir’de iki, Konya, Samsun, Kütahya, Bolu, Ankara, Elazığ, Antalya, Şanlıurfa, Bursa, Kayseri’de meydana gelen bu kazalarda 6 kişi öldü, 37 kişi de yaralandı.



Böylece Ramazan Bayramı tatili boyunca Arife gününden bugün saat 18.00’e kadar 80 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 61 kişi öldü, 296 kişi de yaralandı.