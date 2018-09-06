DHA YURT:Basketbol duayeni İsmet Badem, kazada öldü (EK)

TÜRK basketbolunun duayen ismi İsmet Badem (72), Çanakkale\'nin Biga ilçesinde motosikletiyle geçirdiği kazada yaşamını yitirdi. Basketbol dünyasının sevilen ismi Badem\'in ölümü, büyük üzüntüye neden oldu. Kaza bugün öğle saatlerinde Biga- Çan Karayolu\'nun 11\'inci kilometresinde meydana geldi. Basketbol camiasının duayen ismi İsmet Badem, Biga ilçesinden Çan yönüne motosikletiyle seyir halindeyken Eybekli köyü yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybetti. Motosikletinden düşüp, yerde metrelerce sürüklendiği belirtilen İsmet Badem\'i görenler hemen yardıma koştu. Çağrılan sağlık ekipleri, Badem\'in hayatını kaybettini belirledi. Olay yerinde savcılık ve jandarmanın incelemesinin ardından Badem\'in cansız bedeni Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Babası İsmet Badem\'in ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran oğlu Burçin Badem, Biga\'ya gelmek üzere yola çıktı. Burçin Badem, babasının cenazesinin 8 Eylül Cumartesi günü, Çanakkale\'nin Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyü camiinde kılınacak ikindi namazından sonra aynı yerde toprağa verileceğini açıkladı.

İsmet Badem, kazadan 1 saat önce, Instagram hesabından \'Dostlarla Çan-Biga Turu\' notuyla fotoğraf paylaşmıştı.

Safiye TARI GÜNER/BİGA (Çanakkale), (DHA)-