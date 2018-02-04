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DHA YURT:BAŞBAKAN YILDIRIM, ŞEHİDİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Kilis'in Süngütepe Köyü hudut karakolunun nöbet kulesine dün atılan roketin patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Bayram'ın (27), Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki cenaze törenine katıldı

04 Şubat 2018 18:17

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Kilis\'in Süngütepe Köyü hudut karakolunun nöbet kulesine dün atılan roketin patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Bayram\'ın (27), Hatay\'ın Kırıkhan ilçesindeki cenaze törenine katıldı.   Başbakan Yıldırım, bekar olan şehidin annesi Zeycan ile babası Mustafa Bayram\'a başsağlığı diledi. 4 kardeşi olan şehidin erkek kardeşi parkasını, bir kız kardeşi de askeri tören üniformasını giyerek törene katıldı. Kırıkhan Mezarlık Kompleksi\'nde kılınan cenaze namazı sonrasında omuzlarda taşınan şehidin cenazesi Kırıkhan Şehitliği\'nde toprağa verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile birlikte geniş güvenlik önlemi altında törene katılan Başbakan Yıldırım, tören alanına geldiğinde basın mensupları dışarıya çıkartıldı.

Görüntü Dökümü
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-Şehidin tabutunun bulunduğu cenaze aracı ve ambulans
-Şehidin anne-babasından detay
-Şehidin tören üniformasını giyen şehidin kız kardeşi detay
-Bölgede alınan güvenlik önlemleri
-Cenazeye katılanlar detay
-Bölgedeki polis helikopteri detay

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Haber:Ramazan ÇELİK-Ufuk AKTUĞ- Cihangir UÇ-Kamera: Ramazan ÇELİK/KIRIKHAN, (Hatay), (DHA)
 

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