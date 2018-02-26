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DHA YURT;BANDIRMA'DA FIRTINA SEFERLERİ İPTAL ETTİRDİ; BİR YÜK GEMİSİ TEHLİKE ATLATTI 

MARMARA Bölgesi’ni etkisi altına alan poyraz fırtınası devam ediyor

26 Şubat 2018 16:00

MARMARA Bölgesi’ni etkisi altına alan poyraz fırtınası devam ediyor. Dün başlayan fırtınanın devam etmesi nedeniyle Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri bugün de iptal edildi.
Olumsuz hava şartları balığa çıkacak tekneleri de etkiledi. Çok sayıda balıkçı teknesi liman içinde fırtınanın dinmesini bekliyor. Büyük tonajlı 7 yük gemisi de liman dışında demir attı. 54 metre uzunluğunda 9 metre genişliğinde 629 grostonluk ‘Sazan’ adlı Türk bandıralı küçük bir kuru yük gemisinin dev dalgaların oluştuğu mendirek kırmızı fener yakınında limana girdiği sırada zor anlar yaşaması 2008 yılında aynı yerde batan 118 metrelik Hayat-N adlı Ro-Ro gemisini akıllara getirdi. Güçlükle limana girebilen gemi daha sonra bir römorkor yardımıyla rıhtıma yanaştırıldı.
Fırtınanın etkisiyle martıların da sürüler halinde kent merkezinde Cumhuriyet Meydanı’nda toplanmaları ilgiyle izlendi.

Görüntü Dökümü
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-Feribot geliyor
-Liman dışında şilepler
-Kuru yük gemisi fındık kabuğu gibi sallanıyor
-Gemiye römorkör yardımı
-Dalgalar gemi boyunu aşıyor.
-Mendirekte dalgalar.
-Meydanda martılar

179 mb  2.47 dakika

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA(Balıkesir)(DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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