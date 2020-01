DHA YURT;Bakan Albayrak: Radyoloji cihazlarının kalibrasyonu Türkiye'de yapılacak 

NÜKLEER teknolojilerin yerlileştirilmesi için iki önemli projeye için imzalar atıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında erişimi zor olan nükleer ilaçlar ile radyoloji cihazlarının kablibrasyonun Türkiye\'de yapılmasını ön gören protokol imzalandı. Enerci Bakanı Berat Albayrak, \"Türkiye\'deki bütün radyasyon cihazlarının kalibrasyonu son teknoloji ile bu tesislerde yapılacak. İhal etmeyeceğiz\" dedi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Sağlık Bakanı Ahmet Demircan arasında imzalanan protokelle,erişimi zor olan nükleer ilaçlar Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından üretilecek. Törenin ardından Sarayköy SANAEM İkincil Satandart Dozimetri Laboratuvarı\'nın açılışı yapıldı. Türkiye\'de bulunan tüm radyoloji cihazlarının kalibrasyonu bu labratuvarda yapılacak. TAEK SANAEM Kahramakazan-Sarayköy tesislerinde düzenlenen imza törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile bakanlık temsilcileri katıldı.



MİLLİ VE YERLİ STRATEJİMİZİN ÖNEMLİ AYAKLARINDAN BİRİ



Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, \"Bugün güzel bir gün. Bugün iki bakanlık arasında Türkiye\'nin son yıllarda milli ve yerli her alanda güzel adımların atıldığı bir zamanı yaşıyoruz. Radyo izotop ve radyofarmotiklerin satışına ilişkin bir protokol imzaladık. Saraydaki bu tesisimizde Sağlık Bakanlığı ve sağlık sektöründeki yerlileşme alanında geliştirilecek yerli ilaçlarla sağlık sektörümüzdeki önemli bir dönemin başlangıcı olacak. Çünkü biz bunları uzun yıllar ithal ettik. Bu teknolojiyi, bu gelişmiş teknolojiyi, nükleer alanda., nükleer tıp alanında. Çünkü milli ve yerli stratejimizin önemli ayaklarından bir tanesi. Nükleerin Türkiye\'ye sadece enerji alanında değil, tıp, tarım, telekominikasyon, uydu, haberleşme noktasında da gelişeceğinin ilk habercisi olan bu adımla birlikte bu ilaçlarla, kanser teknolojisinde, beyin kan akışının görülmesinde, nörolojik hastalıkların tanısında, lef kanserinin tanısında, organik nakillerde, organın vücut tarafından kabul edilip edilmediğinin anlaşılmasında, kan hücrelerinin tespitinde ve izlenmesinde, lösemi tespiti ve kalp görüntülenmesi noktasında kullanılan ilaçlarda artık Türkiye\'de bu tesislerde üreteceğiz. Bugünkü sözleşmeyle tıp sektörümüzde de bu ilaçların kritik zamanında sahip olunması stratejisi içerisinde yerlileştirilmesinin önemini ortaya koymuş olacağız. İnşallah bu bir başlangıç. Milli enerji ve maden politikası altında saydığım gibi, nükleer teknolojinin AR-GE anlamında ürün geliştirme anlamında yerelleştirilmesi ve endüstrileşmesi anlamında, sağlık alanında da geliştirilmesinin önemli bir yol olacaktır. Bu imza töreninden sonra ikinci önemli bir teknoloji olan labratuvarın açılışını yapacağız. Bu tesis sayesinde Türkiye\'deki bütün radyasyon cihazlarının kalibrasyonun bu tesislerde yapılacak. Türkiye de bir çok bu alanda radyoloji cihazı var. Türkiye\'de bir çok alanda baktığımızda on binlerce cihazın artık kalibrasyonu ve takibini burada en son teknolojiyle burada yapacağız. ithal etmeyeceğiz yada göndermeyeceğiz\" dedi.



GENÇLERİMİZİ KENDİLERİNİ GELİŞTİRMEYE DAVET EDİYORUM



İnsan kaynağı noktasında da ciddi bir ihtiyaçları olduğunu belirten Bakan Albayrak, \"Yapmamız gereken, burayı cazip kılacağız. Bu alanda eğitim gören, görmeyi aklına koyan genç arkadaşlarımıza sunu söylüydrum; Bu alanda çok büyük talepler olacak, çok cazip talepler olacak. Bu alanda koşturacak arkadaşlarımıza diyorum ki; yeni Türkiye\'de sadece alın teriyle değil ,akıl teriyle de çok büyük imkanlarla Türkiye\'ye ve Dünyaya hizmet etme şansı olacak. Bu vesileyle de gençlerimizi bu alanlarda artık üniversite okumaya ve kendilerini geliştirmeye davet ediyorum\" diye konuştu.



BÜYÜK YOLCULUĞUN İLK ADIMI BURADA ATILIYOR



Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise konuşmasında, Türkiye\'nin sağlıkta dünya ile yarışır halde olduğunu belirtirken, \"Hatta önde gidiyor. Burada büyük bir karar ve büyük bir niyet iç içe ve büyük bir yolun başlangıcı bu. Bu şekilde yüksek teknolojiler için adım atılmamıştı. Büyük binalar 5 yıldızlı vasfa sahip binalar yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda içini de donatacağız. İşte bugün bunu yapmaya karar verdik ve bu yola girildi. Türkiye kendi ihtiyacını yapacak üretimi yapmalı, yetmez bütün insanlığa karşı sorumluluğu olan bir milletin ve insanlığın hizmetine sunacağız. Bin hastanelerimizin donanımlarının yerlileşmesi için kararlar alıp ve adımlar atıyoruz. Türkiye\'deki bütün radyo aktiviteleriyle çalışan cihazların kalibrasyonunu burada yapacağız. Bu büyük yolculuğun ilk adımı burada atılıyor\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



- Her iki bakanın tören alanına girmesi



- Bakan Albayrak\'ın konuşması



- Sağlık Bakanı Ahmet Demircan\'ın konuşması



- İmzaların atılması



- Laboratuvarın açılış kurdalesinin kesilmesi



- Her iki bakanın Labratuarda incelemelerde bulunması

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN(Ankara), (DHA)-