DHA YURT;AYNI GÜN İKİ ÇOCUK  BİRİ ANTRENMAN ÖNCESİ, DİĞERİ FUTBOL OYNARKEN KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ

KONYA\' DA 13 YAŞINDAKİ AMATÖR FUTBOLCU, ANTRENMAN ÖNCESİ KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ

KONYA\'nın Beyşehir ilçesinde, amatör küme takımında futbol oynayan İsmail Semih Kaynak (13), dün antrenman öncesi geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Spor lisesine gitmeyi hayal eden Kaynak, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi\'nde meydana geldi. Beyşehir Gazi Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi İsmail Semih Kaynak, formasını giydiği Konya Amatör Küme U13 Ligi’nde mücadele eden Beyşehir Gölspor Futbol Takımı\'nın antrenmanı için çim sahaya geldi. Anterman öncesi yorgun olduğunu söyleyen Kaynak, bir süre dinlendikten sonra takım arakdaşlarını ve antrenörünün yanına gittiği sırada yere yığıldı. Kaynak\'ı görenler, hemen sağlık ekibine haber verdi. Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Kaynak, buradaki ilk müdahalesinin ardından Konya\'daki hastaneye sevk edildi. Ambulansta 2 kez kalbi duran ve yeniden çalıştırılan Kaynak, götürüldüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaynak\'ın, geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü belirtildi. Beyşehir Gölspor Futbol Takımı\'nın antrenörü Ali Karabacak ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, \"Olmadı be aslanım. Bugün kulübümüz sporcularından İsmail Semih Kaynak antrenman öncesi hazırlıkları yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Dost ve akrabalarına baş sağlığı diliyoruz. Mekanın cennet olsun yiğidim\" dedi.

KALP KRİZİNDEN ÖLEN 13 YAŞINDAKİ SPORCU TOPRAĞA VERİLDİ

İsmail Semih Kaynak (13), bugün cuma namazının ardından Parsana Camii\'nde kılınan cenaze namazı sonrası üçler mezarlığına defnedildi. İki kardeş olan İsmail Semih\'in cenaze namazına Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, takım arkadaşları, antrenörleri, ailesi ve yakınları katıldı.

ŞAKA YAPIYOR SANDIK

Spor lisesinde okumayı hayal ettiği belirtilen İsmail Semih Kaynak\'ın antrenman öncesi antrenörüne yorgun olduğunu söylediği öğrenildi. Yaşadıklarını anlatan İsmail Semih\'in takım arkadaşı Batın Bilir, şunları söyledi: \"Antrenman öncesi koşacaktık. Semih, hocaya \'ben yorgunum\' dedi ve bizimle koşmadı. Sonra hocamız, Semih\'i çağırdı; ancak o yorgunum deyip oynamayacağını söyledi. Bulunduğu yere yatmıştı. Bizde şaka yapıyorduk sandık. Biraz oturduktan sonra maç yapmaya başlayacaktık. O sırada kalkıp, hocanın yanına gelirken yere yığıldı. Oruçlu olduğu için bayıldığını zannettik. Meğer kalp krizi geçirmiş. Beraber spor lisesine gidecektik.\"

KENDİNİ İYİ HİSSETMEDİĞİNİ SÖYLEMİŞ

İsmail Semih Kaynak\'ın antrenörü Ali Karabacak, İsmail Semih\'in 4 aydır lisanslı futbolcusu olduğunu belirtti. İsmail Semih\'in antrenman öncesi kendini iyi hissetmediğini söylediğini belirten Karabacak, \"Semih 4 aydır benim lisanslı sporcum. Antrenman öncesi hazırlıklar yapıldı. Antrenmanın başlamasına az bir süre vardı. Semih bana, kendimi iyi hissetmiyorum, dedi. Ben geç biraz otur, dedim. Sonra tam antrenmana başlayacakken yanıma doğru yürürken birden yere yığıldı. Kendindeydi. Benimle konuşuyordu. Sonra ambulansa haber verdik. Maalesef hayatını kaybetti. Hayali spor lisesine gitmekti. Daha öncede kalp rahatsızlığı varmış. Bu nedenle hastanede tedavi görmüş.\" dedi.

MARAŞ\' TA 12 YAŞINDAKİ ÖMER FARUK, FUTBOL OYNARKEN KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ

KAHRAMANMARAŞ\'ta, okul bahçesinde futbol oynarken, kalp krizi geçiren ortaokul öğrencisi Ömer Faruk Uçar (12) yaşamını yitirdi. Sınıf arkadaşları, Uçar\'ın oturduğu sıraya fotoğrafı ile çiçekler bıraktı. Olay, dün sabah saatlerinde, 5 Nisan Mahallesi\'ndeki Binevler Ortaokulu\'nda meydana geldi. 6\'ncı sınıf öğrencisi Ömer Faruk Uçar, iddiaya göre, arkadaşlarıyla futbol oynarken birden göğsünü tutarak, duvara yaslandı. Uçar, bir süre sonra yere yığıldı. Arkadaşlarının haber verdiği okul yöneticileri, sağlık ekibi çağırdı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, okul bahçesinde ilk müdahalede bulunduğu Uçar\'ı, ambulansla Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi\'ne götürdü. Ömer Faruk Uçar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Uçar\'ın ölüm haberi verilen ailesi ve arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Binevler Ortaokulu\'ndaki sınıf arkadaşları, Uçar\'ın oturduğu sıraya fotoğrafı ile çiçekler bıraktı. Sıranın üzerine konulan sepete öğrenciler, Uçar ile ilgili duygularını yazıp, bıraktı.

Ömer Faruk Uçar\'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Göksun\'un Karaömer Mahallesi\'ndeki mezarlıkta gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Okul binası

- Okul tabelası

- Ömer Faruk Uçar\'ın sırasından detaylar

- Sınıftan detaylar

- Ömer Faruk Uçar\'ın sağlık fotosu

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Görüntü Dökümü

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- İsmail Semih Kaynak\'ın tabutunun taşınması

-Genel ve detay

- Arkadaşı Batın Bilir röp.

- İsmail Semih Kaynak fotoğrafları

(Haber- kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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