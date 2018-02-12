DHA YURT:APARTMANIN 8'İNCİ KATINDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

KONYA\'da bir apartmanın 8\'inci katında belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangın, saat 11.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi\'ndeki 8 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre, Yasin Toprak\'a ait evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası tamamen söndürüldü. İtfaiye ekipleri evde herhangi birinin olmadığını tespit etti. Bina sakinleri ise her ihtimale karşı tahliye edildi. Yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Yangından detay

- İtfaiyenin müdahalesi

- Bina sakınlerinin tahliye

- Çevreden detay

- Genel ve detay

(Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)

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