DHA YURT;Ankara'da otobüs kazası; 5 ölü, çok sayıda yaralı var (1)

İZMİR\'den Ankara\'ya giden yolcu otobüsü sabah saatlerinde Ankara\' ya 52 kilometre uzaklıktaki Ballıkuyumcu mevkiinde köprü ayaklarına çarptı. Kaza yerine ambulanslar sevk edilirken ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, çok sayıda yolcu yaralandı.

