T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT;Ankara'da otobüs kazası; 5 ölü, çok sayıda yaralı var (1)

İZMİR'den Ankara'ya giden yolcu otobüsü sabah saatlerinde  Ankara' ya 52 kilometre uzaklıktaki Ballıkuyumcu mevkiinde köprü ayaklarına çarptı

24 Ağustos 2017 12:11

İZMİR\'den Ankara\'ya giden yolcu otobüsü sabah saatlerinde  Ankara\' ya 52 kilometre uzaklıktaki Ballıkuyumcu mevkiinde köprü ayaklarına çarptı. Kaza yerine ambulanslar sevk edilirken ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, çok sayıda yolcu yaralandı.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AnkaraBallıkuyumcu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24