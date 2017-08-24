DHA YURT;Ankara'da otobüs kazası; 5 ölü, çok sayıda yaralı var (1)
İZMİR'den Ankara'ya giden yolcu otobüsü sabah saatlerinde Ankara' ya 52 kilometre uzaklıktaki Ballıkuyumcu mevkiinde köprü ayaklarına çarptı
24 Ağustos 2017 12:11
İZMİR\'den Ankara\'ya giden yolcu otobüsü sabah saatlerinde Ankara\' ya 52 kilometre uzaklıktaki Ballıkuyumcu mevkiinde köprü ayaklarına çarptı. Kaza yerine ambulanslar sevk edilirken ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, çok sayıda yolcu yaralandı.
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