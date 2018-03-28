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DHA YURT;ANADOLU FARM KURUCUSU İSA KANDEMİR YAKALANDI

KAYSERİ'de Çiftlik Bank gibi bir yapıya sahip olduğu iddia edilerek hakkında soruşturma başlatılan Ekolium A

28 Mart 2018 12:25

KAYSERİ\'de Çiftlik Bank gibi bir yapıya sahip olduğu iddia edilerek hakkında soruşturma başlatılan Ekolium A.Ş. Anadolu Farm\'ın kurucusu İsa Karademir,yurt dışına kaçmak isterken Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadale Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Karademir,bir hafta önce operasyonlar başladığında \" Biz buradayız, bir yere kaçmıyoruz\" diye medya mensuplarına açıklama yapmıştı

GENİŞ HABER GEÇİLECEK

Görüntü Dökümü
-----------------(ARŞİV)
-İsa Kandemir in açıklamaları 

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA) - 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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