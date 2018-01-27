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DHA YURT;AFRİN'DEN AZEZ'E ROKETLİ SALDIRI

SURİYE’nin terör örgütü PYD denetimindeki Afrin bölgesinden Özgür Suriye Ordusu denetimindeki Azez’e roketli saldırı düzenlendi

27 Ocak 2018 20:29

SURİYE’nin terör örgütü PYD denetimindeki Afrin bölgesinden Özgür Suriye Ordusu denetimindeki Azez’e roketli saldırı düzenlendi. Kapalı iş yerine isabet ederek hasara yol açan saldırıda yaralanan olmadı. Öğleden sonra Afrin’in Maranez bölgesinden ateşlenen roket, Azez’in Muhallak bölgesindeki kapalı bir iş yerinin kepenklerini parçalayarak içeri düştü. Kimsenin bulunmadığı sırada patlayan roket, iş yerinde hasara neden oldu. Azez’de paniğe yol açan saldırı sonrası roketin ateşlendiği Maranez köyündeki PYD’li teröristlerin bulunduğu alanlar ateş altına alındı.

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AZEZ (Suriye), (DHA)-

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