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DHA YURT;AFRİN KIRSALINDA ÇATIŞMA; ŞEHİT VE YARALILAR VAR

DHA YURT;AFRİN KIRSALINDA ÇATIŞMA; ŞEHİT VE YARALILAR VAR Suriye'nin Afrin kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı

01 Mart 2018 20:14

DHA YURT;AFRİN KIRSALINDA ÇATIŞMA; ŞEHİT VE YARALILAR VAR

Suriye\'nin Afrin kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada şehit ve yaralıların olduğu bildirildi. Teröristlerin ateş altına alındığı bölgedeki yaralı askerler, tahliye edilerek Hatay\'daki hastanelere taşındı. Çatışmanın ardından bölgeye takviye ekipler sevk edilirken, sınırdaki konuşlu birlikler de teröristlerin geçiş güzergahlarını çok namlulu roket atar ve fırtına obüsleriyle ateş altına aldı.

DHA-Güvenlik - Türkiye-Hatay - Mücahit YOLCU

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