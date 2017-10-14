DHA YURT;ABD'Lİ TURİSTLER, 'LANDİNG KART'LA VİZE SORUNU YAŞAMADI (2)

ESNAFIN YÜZÜ GÜLDÜ

Aydın\'ın Kuşadası Limanı\'na bu sabah yanaşan dünyanın en lüks kurvaziyer gemilerinden \'Azamara Journey\' ve \'Celestal Olimpia\'dan inen ABD, Avusturya, İspanyol ve İtalyan turistler, kentteki turizmcilerle, esnafın yüzünü güldürdü. Efes, Meryemana ve diğer ören yerlerini gezen turistler, turlarının bitiminden sonra Kuşadası\'ndaki çarşılara dağıldı. Vize krizinin yaşandığı ABD\'yi hatırlatan esnaf, iyi alışveriş yaptıkları bilinen ABD\'li turistlere ihtiyaç olduğunu söyledi.

\"SORUN ÜLKELER ARASINDA\"

ABD\'lerin olduğu Azamara Journey gemisine hizmet veren Tura Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Erkunt Önen, Amerikan ve Türk halkları arasında bir sorun olmadığını, sorunun ülkeler arasındaki politikalardan kaynaklandığını söyledi. Önen, \"Uluslararası denizcilik örgütü International Maritime Organization (IMO) kurallarına göre, kurvaziyerle gelen yolcu, vizesiz olarak ülkeye girebilir ve 72 saat kalabilir. Türkiye bu kuralı çok iyi şekilde uyguluyor. İspanya, İtalya gibi birçok ülke ise uygulamıyor. Azamara ile gelen turistlerin bir bölümünün, yasaktan haberi yok. Çok güzel izlenimleri var. Amerikan ve Türkiye halkları arasında sorun yok, sorun ülkeler arasındaki politikalardan kaynaklanıyor\" dedi.

ESNAF MEMNUN

Kahramanlar Caddesi\'nde kuyumculuk yapan Levent Demiroğlu, \"Amerikalılar Kuşadası\'nda önemli bir müşteri potansiyelidir. Bize ekonomik olarak çok katkı sağlayan bir müşteri profilidir. Türkiye ile Amerika arasında yaşanan vize gerginliğinin bir an önce bitmesini bekliyoruz. Bu yıl kelimenin tam anlamıyla felç oldu birde bu krizi kaldırmaz\" dedi.

Valiz ve çanta satan Bekir Olgun ise Amerikalıların alınmaması halinde yaşanacak olan sorunların izlerinin uzun süre silinemeyeceğini söyledi. Olgun, \"Bırakın Amerikalıları, gemin gelmesi bile büyük bir avantaj, politikanın siyasetin turizme olumsuz etki yapmamasını bekliyoruz. Siyasilerinde bunu dikkate almasını bekliyoruz. Gemideki Amerikalılar ile ilgili sıkıntı yaşanmaması mutluluk verici\" diye konuştu.

Yaşanan sıkıntıların önümüzdeki yıl da süreceğini belirten kuyumcu Cahit Öcal ise, Ankara\'daki bürokratların ve yetkililerin ivedilikle sektörü rahatlatacak bazı kararlar almasını istedi. Öcal, \"Bugünkü olay bana göre aysbergin su yüzünde görünen küçük bir bölümü. Normalde 500\'e yakın gemi gelen Kuşadası\'nda bu yıl 60-70 gemi geldi. Gelecek yıl hiç beklenmiyor. Amerikalılar geçtiğimiz yıllarda tur gemisinden inip Sisam\'da geminin Kuşadası\'ndan geri dönmesini bekliyor, bunu da güvenlik sorunu olarak adlandırıyorlardı. Şimdi yeni bir sorun var, vize. Amerikalıların çarşıya gelmesi olumlu. Onun için Ankara\'dakilerden ricamız, gemi turizmi ile ilgili çok ivedi bazı kararların alınıp yürürlüğe girmesidir\" dedi.

Görüntü Dökümü

- Amerikalılar çarşıda alışveriş yaparken görüntü

- Levent Demiroğlu, Cahit Öcal ile Bekir olgun ile röp.

- Çarşılardan görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera; Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA)

