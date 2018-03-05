T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT;ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNE SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 4 DEAŞLI SAMSUN'DA YAKALANDI

SAMSUN'da ABD Büyükeyçiliğine eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla 4 DEAŞlı polis tarafından gözaltına alındı

05 Mart 2018 18:59

SAMSUN\'da ABD Büyükeyçiliğine eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla 4 DEAŞlı polis tarafından gözaltına alındı. Operasyonda MİT mensuplarının da görev aldığı belirtildi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, İstihbarat Şube ve MİT ekipleri tarafından ortak bir operasyon düzenlendi. ABD Büyükelçiliğine eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla DEAŞ üyesi Irak uyruklu Fernas Hüseyin A., Omar Shıhab Ahmed A., Sohaıb Qusay Taga A. ve Azhar Abdulkadhım Salman Al B., gözaltına alındı. Şüphelilerden Sohaıb Qusay Taga A. ve Fernas Hüseyin A., Samsun – Ankara yolundaki kontrol noktasında gözaltına alındığı belirtildi. Bu iki isimle bağlantısı bulunduğu ileri sürülen Omar Shıhab Ahmed A. ve Azhar Abdulkadhım Salman Al B., ise ekiplerin çalışması sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.  MİT, Terörle Mücadele ve İstihbarat ekiplerinin birlikte yürüttüğü çalışma sonucunda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. 

Görüntü Dökümü :
------------------------
- Samsun adliyesi -

-Emniyetin dışından görüntü
Haber-Kamera : Murat SANDIKÇI-SAMSUN,(DHA) -

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SAMSUN ABD BüyükeyçiliğineDEAŞlıOperasyonda MİTEmniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleABD BüyükelçiliğineDEAŞIrakFernas HüseyinOmar Shıhab AhmedSohaıb Qusay TagaAzhar Abdulkadhım Salman AlSamsunAnkaraBuShıhab

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24