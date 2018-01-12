DHA YURT;1000 POLİS İLE CONO AŞİRETİNE OPERASYON: 50 GÖZALTI

ADANA\'da uyuşturucu, fuhuş, gasp ve yağma suçlarına karışan Cono aşiretine yönelik 100 polisin katılımıyla düzenlenen hava destekli operasyonda, çoğunluğu kadın 50 kişi gözaltına alındı. Şüpheli kadınlardan bazılarının sağlık kontrolüne kucaklarında bebekleriyle geldiği görüldü.Kent genelinde uyuşturucu, fuhuş, gasp ve yağma suçlarına karıştıkları öne sürülen Cono aşireti mensuplarının evlerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenlendi. Özel Harekat, TEM, KOM, Narkotik ve Çevik Kuvvet şubeleri ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı 1000 polisin katıldığı operasyona, helikopter ve drone ile havadan destek verildi. Direnişin yaşanabileceği evlerin demir kapıları, koçbaşlarıyla kırılarak girildi. Özel eğitimli detektör köpklerle evlerde arama yapan ekipler, çoğunluğu kadın 50 kişiyi gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

ÇOCUKLARIYLA GELDİLER

Gözaltına alınan kadınların bir kısmının hamile olduğu ve bazılarının ise kucaklarında çocuklarıyla sağlık kontrolüne getirildiği görüldü. Kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına hakaretler eden şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Polis araçlarının emniyetten çıkışı

- TOMA araçları

- Özel harekat polislerinin sokakta yürümesi

- Operasyon yapılan mahallelerin görüntüsü

- Gözaltına alınan kadınların kuçaklarında çocuklarıyla sağlık kontrölüne getirilmesi

Haber-Kamera:Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA)