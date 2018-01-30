DHA YURT- \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda 11\'inci gün; Burseya\'dan sonra hedef Bafelyun Tepesi (6)

ROKETLİ SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen ve camide 2 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan roketli saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde 24 Ocak\'ta ateşlenen ve Suriyeli Tarık Tabbak ile Muzaffer Aydemir\'in hayatını kaybettiği tarihi Çalık Camisi\'ne isabet eden roketin patladığı görülüyor. Akşam namazı kılınırken kubbesine isabet eden roketin patlamasıyla caminin alev topuna dönüştüğü yer alan görüntülerde, vatandaşların yaşadığı panik de güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü

Güvenlik kamerası kaydı

YURT- KİLİS