DHA YURT: TRABZON  DA PİSTEN ÇIKAN UÇAK İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI(EK)

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SAHİL GÜVENLİK BÖYLE SESLENMİŞ: SESİMİ DUYAN VARMI Trabzon'da inişi sırasında pistten çıkan uçakla ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı

17 Ocak 2018 18:26

SAHİL GÜVENLİK BÖYLE SESLENMİŞ: SESİMİ DUYAN VARMI

Trabzon\'da inişi sırasında pistten çıkan uçakla ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı. Sahil Güvenlik ekiplerinin denizden ulaştığı kaza bölgesinde uçağı tahliye eden yolcuların denize düşme ihtimali üzerine deniz yüzeyinde arama yaptığı görülüyor. Görüntülerde, Sahil Güvenlik ekiplerinin \'Sesimi duyan var mı?\' diye seslendiği duyuluyor.

Görüntü Dökümü
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Sahil Güvenlik ekiplerinin denizdeki görüntüleri

Haber: Muhammet KAÇAR-Osman ŞİŞKO TRABZON-DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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