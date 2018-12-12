T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - Tayin isteyen polis dehşet saçtı: Rize Emniyet Müdürü şehit, 2 polis yaralı (EK)

BAKAN SOYLU'DAN TAZİYE ZİYARETİ Makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Sahil Camii morguna getirildi

12 Aralık 2018 03:17

BAKAN SOYLU\'DAN TAZİYE ZİYARETİ

Makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi\'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsinin ardından Sahil Camii morguna getirildi. Şehit Verdi\'nin babası Ertuğrul Verdi ise İstanbul\'dan geldikleri Rize\'de taziyeleri kabul etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Portakallık Mahallesi\'ndeki evlerinde ziyaret ettiği aileye taziyelerini iletti. Şehidin eşi Leyla Verdi ise evden çıkarak otopsinin yapıldığı Adli Tıp Kurumu\'na geçti. Leyla Verdi\'nin ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Bakan Soylu\'nun evden çıkışı
-Eşi ve babasından detaylar

Haber-Kamera: RİZE,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BAKAN SOYLU TAZİYE ZİYARETİ MakamındaRize Emniyet Müdürü Altuğ VerdiAdli Tıp KurumuSahil CamiiVerdiErtuğrul VerdiRizeBakanı Süleyman SoyluPortakallık MahallesiLeyla VerdiGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Bakan SoyluRİZEDHA
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24