DHA YURT; SURİYELİ ÇOCUKLAR, MAHALLELİYİ AĞLATTI



SURİYELİ ÇOCUKLARA POLİS SAHİP ÇIKTI

ADANA\'da anneleri tarafından yalnız bırakılan Suriyeli 4 kardeşe, polis sahip çıktı.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Halep\'ten Adana\'ya gelen 4 çocuklu Suriyeli Elşaban Ailesi merkez Seyhan İlçesi\'ndeki Bey Mahallesi\'nde bulunan 2 katlı bir evin zemin katına yerleşti. Burada yaşamaya başlayan anne Nur ve baba Ahmet Elşaban, günlük işlerde çalışarak geçimlerini sağlamaya başladı. Bu sabah saatlerinde anne Nur, eşinin işe gitmesinin ardından 4 çocuğunu bırakıp evden ayrıldı. Acıkıp, pencereye çıkan çocukların ağlaması üzerine yoldan geçen vatandaşlar polisi aradı. Eve gelen polis ekibi, kapıyı açarak gün boyu yemek yemeyen kardeşlerin yardımına koştu. Civardaki marketten çocuklar için bisküvi ve içecek alan görevliler, 4 kardeşin karnını doyurdu. Bir polis ise evin mutfağına girerek bulduğu kaplarda çocuklara süt doldurdu.

MAHALLELİ GÖZ YAŞI DÖKTÜ

Olayın duyulmasının ardından, toplanan mahalle sakinleri, çocukları evlerine götürmeyi teklif etti. Çocukların perişan halini gören bazı kadınlar da gözyaşlarını tutamadı. İsimlerinin Hasan (11), Muhammet (2), Hasne (7), Sıdra (10), olduğu belirtilen kardeşler daha sonra eve gelen Çocuk Şube ekibine teslim edildi. Çalışan baba Ahmed\'e ise telefonla ulaşıldı. Evden çıkarılan kardeşler, ekip otosuna bindirilmek istedikleri sırada ağlamaya başladı. Bazı vatandaşlar ise gözyaşı döken çocuklara, \'Üzülmeyin, bu polislerden size zarar gelmez. Onlar size yardım edecek\' dedi. Suriyeli çocuklar, daha sonra Çocuk Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Yalnız bırakılan çocukların pencere ve kapılarda beklerken görüntüleri

- Kapı önündeki çocukların ağlaması

- Suriyeli küçük çocuğun detay görüntüleri

- Pencere önünde bekleyen çocuğun arapça konuşması

- Çocukların evin içinde görüntüsü

- Cips yiyen küçük çocuğun görüntüsü

- Polisin çocuklara mutfakta sütlü gevrek hazırlaması

- Tabaklarla çocuklara vermesi

- Detay görüntü

- Evin içindeki eşyalardan görüntü

- Mahalle sakini iki kadının pencere önünde bekleyen çocuklara bakması

- Bir kadının ağlaması ve konuşması

- Diğer kadının \'Acı verici. Eğer sahibi yoksa biz o küçük çocuğu alırız\' demesi

- Polislerin çocukları evden çıkarıp polis aracına bindirmesi

- Çocukların ağlayarak arapça konuşması

- Polis aracının gidişi

SÜRE:04\'04\" BOYUT:248 MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)

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