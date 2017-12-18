DHA YURT- Sorgun'da engelli öğrencilerin servisi devrildi: 13 yaralı 

Yozgat\'ın Sorgun ilçesinde, engelli öğrencileri taşıyan servis minibüsü kontrolden çıkıp devrildi. Kazada sürücü ve 12 çocuk yaralandı. Çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza, Küçükköhne köyü yakınlarında saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İslam Altun (29) yönetimindeki 66 AF 685 plakalı minibüs, Rehabilitasyon merkezinin bulunduğu Küçükköhne köyünden ilçe merkezine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü İslam Altun ile birlikte 12 engelli öğrenci yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan ve henüz ismi belirlenemeyen bir öğrenci ise Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi.



Görüntü Dökümü

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-Minibüsden detay görüntüler

-Devrilen minibüsün düzeltilmesi

-Detay

-Hastane önünde görüntü

Haber: Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA)

