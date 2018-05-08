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DHA YURT: Sınırda çatışma: 1 uzman çavuş şehit

HAKKARİ'nin Şemdinli ilesine bağlı Derecik beldesinin karşısında, Irak'ın kuzeyinde bulunan Sare Batin bölgesinde, PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu

08 Mayıs 2018 18:41

HAKKARİ\'nin Şemdinli ilesine bağlı Derecik beldesinin karşısında, Irak\'ın kuzeyinde bulunan Sare Batin bölgesinde, PKK\'lı teröristler ile çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu.
Olay, bugün öğle saatlerinde Irak\'ın sıfır noktasında bulunan Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinin karşı tarafındaki Sare Batin bölgesinde meydana geldi. Sınır ötesinde operasyonda olan askerler bir grup PKK\'lı ile karşılaştı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre, 1 uzman çavuş şehit oldu. Bölgede PKK\'lıların etkisiz hale getirilmesi için hava destekli operasyonlar sürüyor.
DHA-Güvenlik - Türkiye-Hakkari - Behçet DALMAZ

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