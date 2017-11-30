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DHA YURT- Silopi'de 10 yaşındaki kız bacağını Emniyet kapanına kaptırdı, ağır yaralandı

 Şırnak'ın Silopi ilçesinde 10 yaşındaki Çiğdem Başak, Emniyet müdürlüğünün bulunduğu bölgeye çıkan sokokağın başında araçlar için kullanılan emniyet kapanına bacağını kaptırdı

30 Kasım 2017 17:16

 Şırnak\'ın Silopi ilçesinde 10 yaşındaki Çiğdem Başak, Emniyet müdürlüğünün bulunduğu bölgeye çıkan sokokağın başında araçlar için kullanılan emniyet kapanına bacağını kaptırdı. İtfaiye, sağlık ekipleri ve vinç\'in de kullanıldığı kurtarma operasyonu yaklaşık bir saat sürerken, ağır yaralanan küçük kız Silopi Devlet hastanesind yapılan ilk müdahaleden sonra helikopter ile Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.  

Silopi ilçesi Yeşiltepe Mahallesi\'nde, İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne çıkan 1\'inci Cadde\'de bulunan ve araçlar için kurulan kapanın yanından geçen 10 yaşındaki Çiğdem Başak, o sırada kapanan kapana bacağını  kaptırdı. Küçük kızın feryatları ile polisler kapanı açmak istedi ancak, kapan açılmayınca olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri genç kıza serum takıp bilincini açık tutmaya çalışırken, itfaiye ekiplerinin yetersiz kalması üzerine bu kez olay yerine vinç çağrıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında acılar içinde kıvranan küçük Çiğdem\'i yakınları sarılıp teselli etmeye çalışırken, Çiğdem\'in bacağı vinç yardımıyla yerinden oynatılan kapandan çıkarıldı. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışmalarını izleyen Küçük Çiğdem\'in yakınları sinir krizi geçirdi. Kapandan bacağı kurtarılan ve ağır yaralanan Başak, daha sonra olay yerine gelen ambulans ile Silopi Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Silopi\'de yapılan ilk müdahaleden sonra küçük Çiğdem helikopter ile Şırnak Devlet hastanesine kaldırıldı. 
 
Çiğdem Başak\'ın ayağının kurtarılması çalışmalarına Emniyet Müdürü Selçuk Erdoğan da katılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Görüntü Dökümü
-Kurtarma çalışmaları
-Polis kontrol noktası
-Sağlık ekiplerinin çalışması
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Kız çocuğunun kurtarılması
-Genel ve detaylar
 
Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN, (SİLOPİ-DHA) 
 

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