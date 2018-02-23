T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT; RACO NUN ÇEVRESİNDEKİ TERÖR HEDEFLERİ VURULUYOR

Suriye' nin Afrin  kentindeki terör örgütlerine yönelik 35 gündür sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Raco beldesinin çevresindeki terör mevzileri havadan ve karadan vuruldu

23 Şubat 2018 18:11

Suriye\' nin Afrin  kentindeki terör örgütlerine yönelik 35 gündür sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Raco beldesinin çevresindeki terör mevzileri havadan ve karadan vuruldu..
TSK \'ya bağlı komando birlikleri ve ÖSO güçleri Raco eteklerine kadar tüm köyleri ele geçirdi. Raco merkezden sivillerin çıkması yönünde   uyarı yapılırken Raco\' nun etrafındaki YPG ve PYD nin mevzileri vuruluyor..ÖSO tarafından  Azez bölgesinden Raco ve Cinderes bölgelerine çok sayıda birlik kaydırıldı. ÖSO kaynakları DHA\'ya  yaptıkları açıklamada  Raco ve Cinderes merkezinin alınmasının an meselesi olduğunu bildirdi. RACO\' da  da bulunan ÖSO Livai Şimal grubundan askerler Raco  merkezinin çok kısa bir süre içerisinde alınacağını söyledi. Raco ve Cinderes  Afrin\' e bağlı 5 önemli nahiyeden ikisini oluşturuyor. Bu iki önemli merkezin ele geçirilmesiyle  Afrine yönelik operasyonlar hız kazanacak.

Görüntü Dökümü
------------------
-Fotoğraflar

(Haber:İrfan SAPMAZ-SURİYE/DHA
FOTOĞRAFLAR

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SuriyeAfrinDalı HarekatıRacoTSKYPGPYDCinderesDHARACOLivaiBuGörüntü Dökümü Fotoğraflar Haberİrfan SAPMAZSURİYEDHA FOTOĞRAFLAR

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24