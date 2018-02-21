DHA YURT; ÖZEL HAREKATÇILAR AFRİN'E DUALARLA UĞURLANDI

KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 22 Özel Harekat polisi, Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapmak üzere dualarla ve kurban kesilerek Afrin\'e uğurlandı. Polis memurlarının ailelerinin de katıldığı uğurlamada duygusal anlar yaşandı. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev alacak olan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Özel Harekatçılar, Derince\'de bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'nden Afrin\'e dualarla uğurlandı. Kocaeli İl Emniyet Müdürü Necati Denizci ile polis memurlarının ailelerinin katıldığı uğurlamada duygusal anlar yaşandı. Bazı çocuklar göreve gidecek babalarının yanlarından ayrılamadı. Kocaeli İl Emniyet Müdürü Necati Denizci göreve giden polis memurlarını tek tek uğurlayarak, \"Öncelikle yolunuz açık olsun diyorum. Hazırsınız ve size güveniyoruz ve bundan da eminiz. İnşallah güle güle gider, sağ salim de dönersiniz. Yolunuz açık olsun\" dedi.

Eşi Murat Yılmaz\'ı uğurlamaya gelen Leyla Yılmaz, \"Hüzünlüyüm ama bir taraftan da mutluyum. İki duyguyu bir arada yaşıyorum. İnşallah sağ salim gelmesini temenni ve dua ediyorum. Rabbim tüm Mehmetçiklerin ve polislerin yar ve yardımcısı olsun. Biri 3 ay 6 günlük, diğeri de 4 yaşında iki oğlum var. İnşallah babaları sağ salim dönecek\" diye konuştu.

Kardeşi Zeki Şöhretli\'yi uğurlamaya gelen Aynur Şöhretli, \"Erkek kardeşimi uğurlamaya geldik. Yolları açık olsun, Allah\'a emanet olsunlar ve sağ salim sevdiklerine kavuşsunlar. 23 yıldır polis memuru ve daha önce de sık sık buna benzer vedalar yaşadık. Fakat Afrin operasyonu daha bir farklı ve gururluyuz. Göreve giden Mehmetçik ve polislerimizle sağ salim döneceklerine inanıyoruz. Başarıyla dönecekler\" dedi.

Vedalaşmaların ardından polis memurları kurban kesilerek uğurlandı.

Görüntü Dökümü

----------------------------------

-İl Emniyet müdürünün gelmesi

-Emniyet müdürü konuşması

-Polislerin çocukları ve yakınlarıyla vedalaşması

-Polis ve çocuklarından detaylar

(Haber:Ergün AYAZ-Selda HATUN TAN-Kamera:DİNÇER AKBİR-DERİNCE-DHA