DHA YURT: (ÖZEL  HABER)TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENEN KASTEL CİNDO  KÖYÜ, HAYALET YERLEŞİM YERİNE DÖNDÜ

ZEYTİN DALI Harekatıyla teröristlerden arındırılan Suriye\'nin Kastel Cindo köyü, adeta hayalet yerleşim yerine döndü. Evlerde çatışmanın izlerini taşıyan köye yaklaşık 300 metre uzaklıkta oturan Suriyeliler, teröristlerden kurtulmanın mutluluğunu yaşıyor. ÖSO saflarında savaştığı sırada yaralandığı için cepheye gidemeyen Enes Oso, \"Geri çekildikten sonra da bizim evlerimize ateş ettiler. Evime roket isabet etti. Ama artık korkmuyoruz, mutluyuz\" dedi. Ailesi Gaziantep olan Ahmet Said ise, \"Biz tarlalarımıza gidemiyorduk. O köydekilerin de bizim tarafa geçmelerine izin vermiyorlardı. 4 yıldır büyük eziyet ve korku yaşadık. Ama Pazar gününden çok mutluyuz. Askeri operasyonlar tamamen temizlendikten sonra ailemi tekrar topraklarımıza getireceğim\" dedi. Bu arada operasyondaki sonraki hedefi olana Bafelyun Dağı\'na karşı ÖSO güçleri elleri tetikte nöbet tutuyor. Geçen 20 Aralık\'ta ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın başladığını söylediği Zeytindalı Harekatı\'nda en önemli gelişme Burseya Dağı\'nın alınmasıyla yaşandı. Zorlu hava şartlarının bitmesinden sonra geçen Pazar 28 Ocak\'ta hava ve kara harekatıyla Burseya Dağı teröristlerden tamamen temizlendi. Bu arada yaklaşık 4 yıldır dağı elinde bulunduran PKK/YPG\'lı teröristler, aynı zamanda yaşamlarını sürdürdükleri Kastel Cindo Köyü\'nü de terk etti. Teröristlerin kaçmasından sonra geriye evlerde çatışmanın izleri kaldı. Adeta hayalet yerleşim yerine dönen köydeki sağlam kalan evlere de ÖSO unsurları karargah kurup yerleşmeye başladı. Köyün ve bölgenin güvenliğini almaya çalışan ÖSD unsurları, sadece teröristlerden geriye kalan köpeklerine sahip çıktı. Onları aç kalmamaları için besledi. Teröristlerin sokaklara ve belli yerlere verdikleri isimlerin kaldırıldığı görülün köyün girişine güvenlik noktası da oluşturuldu.

YAKINDA OTURANLAR BÜYLÜK SEVİNÇ YAŞADI

PKK/YPG\'li teröristlerin bölgeye terk etmesine en çok sevinenler ise 4 yıldır onların tehditleri altında yaşamlarını sürdürmek zorunda olan köylüler oldu. Teröristlerin bulunduğu bölgeye yaklaşık 300 metre uzaklıkta oturan ailesi baskılara dayanamayıp Türkiye\'ye göç etmek zorunda kalan Ahmet Said, Pazar günü büyük harekat olduğunu, uçaklarla toplarla bölgenin ateş altına alındığını söyledi. 4 yıllık sürede yaşadıkları korku dolu günleri de anlatan Ahmet saaid, \"Kendilerinin olduğunu bölgeye bizi yaklaştırmıyorlardı. Keskin nişancılar anında ateş edip ya yaralıyor yada öldürüyordu. Biz de büyük korku yaşıyorduk. Bizim tarlalarımıza gitmemize de izin vermiyorlardı. Onun için çok büyük sıkıntı yaşıyorduk. Tarladaki ürünlerimiz toplanmadığı için kalıyordu. Burada 4 yılda yaşamadığımız kalmadı. Çok zulüm gördük, perişan olduk\" dedi. Pazara günü bölgenin alınmasından sonraki duygularını ise Saaid, \"Ama artık kurtulduk. Pazardan beri çok güzel yaşıyoruz, rahat ettik. Rahat nefes aldık. Çok mutluyuz çocuklarıma selam söylüyorum. Şimdi Antep\'teler ama yakında yanıma alacağım. Teröristler tamamen temizlendikten sonra ben ve akrabalarım ailelerimizle burada olacağız. O köyde oturanları da tehditle iç taraflara götürmüşlerdi onlarda geri gelecektir\" dedi.

YARALI ÖSO\'LUNUN EVİNE SALDIRMIŞLAR

Harekatın biran önce başarıyla bitmesini sabırsızlıkla beklediklerini söyleyen Ahmet Said ile aynı yerde bulunan komşusu Enes Öso ise, yaralı bir Özgür Suriye Ordusu mensubu olduğunu söyledi. Çatışmalardan sonra kaçan teröristlerin kendi evine çocuklarını da hedef alacak şekilde üç kez roket fırlattıklarını da söyleyen Öso, \"Evime isabet etseler de çok zarar vermediler. Çocuklarım bu sayede kurtuldu. Köyümüzden ayrıldıktan sonra ÖSO\'ya katıldım. Yaralanınca ayrılmak zorunda kaldım ancak iki kardeşim halen cephede savaşıyor. İnşallah başarılı olacaklar ve bu topraklar terörden kurtulacak. İnsanlarımız geri dönecek teröristler burada olduğu zamanlarda, çocuklarımız için tedirginlik içerisindeydim. Ama artık kurtulduk. Gelecek için ümitliyiz. Çok mutluyuz. Birde İnşallah fırsat olursa daha fazla yeri toprağımızı kurtarmak için savaşacağım\" şeklinde konuştu.

BAFELYUN TEPESİ\'NDE TERÖR KULELERİ

Burseya Dağının alınmasından sonra güvenlik güçleri ile ÖSO\'nun hedefi ise Bafelyun Dağı oldu. Teröristlerin geri çekildikleri bu dağda, önceden açtıkları mevzilere girdikleri görüldü. ÖSD unsurlarının bulunduğu yerden PKK/YPG\'li teröristlere ait nöbetçi kuleleri de dikkat çekti. ÖSO unsurları her an gelebilecek tehditler karşı elleri tetikle hazır bekledi.

========================================================