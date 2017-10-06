DHA YURT; (ÖZEL) 16 AYLIK MİNA'YA ANNE BÖBREĞİ

AĞRI\'da oturan Elmas ailesinin böbrek hastası 16 aylık kızları Mina, Antalya\'da annesi 28 yaşındaki Yeşim Elmas\'ın böbreğiyle yaşama tutundu. Saffet ve Yeşim Elmas çiftinin ilk bebekleri olan Mina, doğduktan sonra idrarını yapamayınca her iki böbreğinin küçük kaldığı anlaşıldı. 16 aydır her gün 12 saat diyalize giren minik Mina\'ya, Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş ve ekibi tarafından annesinin bir böbreği nakledildi. Annesinin böbreğiyle yaşama tutunan minik kız, sağlığına kavuştu. Mina doğduğunda idrarını iki gün sonra yapabildiğini anlatan Yeşim Elmas, \"O zaman iki böbreğinin küçük kaldığını söylediler. Bebeğime iki günlükken kateter takılarak diyalize başlandı. 16 aydır diyalize giriyordu, her gün 12 saat. Sonra Prof.Dr. Alper Demirbaş\'ın 10 kg altındaki bebeklere nakil yapabildiğini öğrendik. Ağrı\'dan geldik, ben böbreğimi verdim. Mina 7 kg\'dı. Şu an böbrek çalışıyor. Diyalizden daha iyi bir hayat. Herşey çok daha iyi oldu\" dedi.

İYİ Kİ BURAYA GELMİŞİZ

Baba Saffet Elmas ise çocuklarının sağlığına kavuşmasından dolayı çok sevinçli olduklarını belirterek, \"Çünkü umut yok dediler. Kilosu olmuyordu, büyümüyordu. İyi ki gelmişiz buraya, iyi ki nakle karar vermişiz\" diye konuştu.

MİNA EN KÜÇÜK HASTALARIMIZDAN

Prof.Dr. Alper Demirbaş ile birlikte operasyonu gerçekleştiren Doç.Dr. Sabri Tekin ise ameliyatla ilgili şu bilgileri verdi: \"16 aylık 7 kilo bir bebek. Doğuştan var olan bir böbrek yetmezliği sorunu var. Çok erken bulgu vermiş. Bu bulgular ortaya çıktığı için diyalize başlamış. Bu bebeklerde en büyük sorun büyüme geriliği, kilo alamama. Dolayısıyla genelde bu bebeklerde biraz kilo aldıktan sonra ameliyat ederiz ama Mina\'nın kilo alması zordu. Mina bebek bizim böbrek nakli yaptığımız hastalar arasında en küçük olanlardan. Şu an böbrek çalışıyor herşey yolunda gidiyor.\"

Görüntü Dökümü

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-Anne ve bebekten detay görüntü

-Babadan detay görüntü

-Amelyatı gerçekleştiren doktor dan görüntü

-Anne ve bab ile röp

-Amelyatı gerçekleştiren doktorla röp

-Bebekten detay görüntü

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Haber: Selma KUNAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,(DHA)

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