DHA YURT; ÖĞRENCİLER BU KEZ YEMEKLERİNİ SIRALARINDA YEDİ, MUHTAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

ŞANLIURFA\'da, taşımalı eğitim kapsamında öğle yemeklerini okul koridorunda yerlerde yemeleri ile gündeme gelen öğrenciler bugün yemeklerini ders işledikleri sınıflarda yedi. Örencilerin beton zeminde yemek yemesini gösteren fotoğrafların yayınlanmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2014 yılında 1 gün ortaya çıkan görüntüleri yeni gibi kamuoyuyla paylaşan Göktepe Mahalle Muhtarı Hüseyin Yalçın hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Göktepe İlkokulu ve Ortaokulunda eğitim gören öğrencilere öğle arası dağıtılan tabldot yemekleri okul koridorlarında beton zemin üzerinde yedikleri sırada çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarının tepkiye yol açması üzerine Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri harekete geçti. Fotoğrafların eski olduğunu ve sadece 1 günlük yapılan uygulama olduğunu ifade eden Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, okullarda yemekhane olmadığını ve öğrencilerin öğle yemeklerini sınıflarındaki sıralarında yediklerini kaydetti. Yetkililer, okula yapılması istenen yemekhane için ise bütçelerinin yetmediğini savundu.

Tepkiye yol açan öğrencilerin yemek çilesinin değişmediğini ifade eden Göktepe Mahalle muhtarı Hüseyin Yalçın, okula yemekhane yapılması için çalmadık kapı bırakmadığını ifade ederek, şöyle dedi:

\"Okula gittiğimde öğrencilerin koridorda beton zemin üzerinde bazılarının ise ders işledikleri sıralar üzerinde hiçte hijyen olmayan şartlarda yemek yediklerini gördüm. İdareden habersiz bu öğrencilerin fotoğraflarını 10 Şubat\'ta çektim ve yetkililerin yanına gittim. Bu şartlarda yemek yenilmeyeceği yönünde defalarca anlattım. Gitmediğim yer kalmadı ama okula bir yemekhane yaptıramadım. Halen bu sorun devam ediyor ve şimdi çocuklar yerde oturmak yerine sınıflarda ders gördükleri sıralarda yemeklerini yiyor.\"

Sosyal medya ve kamuoyunda tepkiye yol açan fotoğrafların yayınlanması üzerine Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, okula giderek incelemede bulundu. Bugün dağıtılan yemekler ise taşımalı eğitim gören 137 öğrenciye ders işlenen sınıfta verildi. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, 7 bin taşımalı eğitim öğrencinin bulunduğu kentte 40 okulda öğle arası tabldot yemek dağıtıldığı bunların çoğunda yemekhane olmadığını ifade etti.

Öte yandan öğle arası dağıtılan yemekleri bugün sınıflarda yediklerini ifade eden öğrenciler ise çoğu zaman yemekleri dışarıda veya koridorda yerde yediklerini söyledi.

MUHTAR HAKKINDA SUÇ DUYRUSU

Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğü, 2014 yılında mahalle muhtarı tarafından çekilen fotoğrafın yeni gibi servis edildiği belirtilerek şöyle denildi:

\"Göktepe İlk ve Ortaokulunda 2014 tarihinde okulun bir günlük tadilatta olduğu dönemde (kalorifer peteklerinin boyanması) köyün muhtarı tarafından fotoğraflar çekilmiş ve çekilen fotoğraflar basına verilmiştir. Basına verilen fotoğraflarla birlikte, haberin müteakip zamanlarda tekrarlandığı tarafımızdan tespit edilmiştir. Haberin yayınlandığı dönemde haberin yapıldığı okul idarecilerinden haberin aslı ile ilgili bilgi Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından büyük hassasiyet gösterilerek alınmış olup, yemeklerin sınıflarda yendiği kalorifer peteklerinin boyanması nedeniyle 1 günlük görüntünün muhtar tarafından kullanıldığı belirtilmiştir. Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak konunun üzerinde hassasiyetle durulduğu, ilimizdeki okullarda öğrencilerimizin en kaliteli şekilde hizmet almaları için gerekenlerin büyük hassasiyetle yapıldığı belirtilmiştir. Ayrıca Şanlıurfa’da hiçbir okulumuzda böyle bir görüntü yoktur olmaması içinde gereken tüm talimatlar okul idarelerine bildirilmiş buna benzer görüntülerin oluşması durumunda okul idarelerine gerekli soruşturmaların açılacağı yazılarımızda belirtilmiştir. 2014 yılında haber yapılıp, yıllar içerisinde tekrarlanarak gündeme getirilen bu durum İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce büyük üzüntüyle karşılanmıştır. Konuyla ilgili okul idaresi tarafından Muhtar hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır.\"

Görüntü Dökümü

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- Göktepe Mahalle Muhtarı Hüseyin Yalçın\'ın açıklaması

- Göktepe Okulunun bahçesinde oyun oynayan öğrenciler

- Yemekle ilgili açıklamada bulunan öğrenciler

- Sınıflarda yemeklerin yenilmesi fotoğrafları

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

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