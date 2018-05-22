DHA YURT -Mersin'e şehit ateşi düştü/EK

ŞEHİDİN CENAZESİ HELİKOPTERLE GETİRİLDİ

Irak\'ın kuzeyinde, PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Musa Sayan’ın cenazesi, Adana\'dan helikopterle Tarsus Şehir Stadyumu\'na getirildi. Cenazeyi karşılamaya Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İl Jandarma Komutanı Yusuf Ziyaeddin Cavlak, Kaymakam Yüksel Ünal, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Selim Onaran ile şehidin annesi Elif, babası Cumali, kardeşi uzman onbaşı Şerafettin Sayan ve akrabaları katıldı. Şehidin eşi Seher Sayan, 6 aylık bebeğiyle birlikte eşinin cenazesinin olduğu helikopterle geldi. Bir asker, yakından ilgilendiği baba Cumali Sayan\'ı elini ve yüzünü yıkayarak, serinletmeye çalıştı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı.Babaevine helallik alınması için götürülen şehit Uzman Çavuş Musa Sayan’ın cenazesi, Ulu Camii\'de düzenlenen törenin ardından şehitlikte defnedilecek.



Görüntü Dökümü:

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- Garnizon komutanı Yüzbaşı Selim Onaran şehidin kardeşi Uzm. Onbaşı Şerafettin Sayan\'a sarılması

- Şehir stadyumunda cenazenin gelmesini bekleyenler

- Valinin aileye taziyede bulunması

- Bir askerin şehit babası ile ilgilenmesi

- Helikopterin gelişi

- Ailenin helikoptere doğru koşması

- Cenazenin helikopterden indirilmesi

- Askerlerin omuzlarında taşınması

- Cenaze aracına konulması

- Şehidin 6 aylık kızı Ecrin\'in görüntüsü

- Şehit yakınlarının ağlaması

- Cenaze konvoyundan görüntü

Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),(DHA)

